Eli bıçaklı maganda sokak sokak gezerek 8 kişiyi bıçakladı
Çoğunlukla yabancı uyrukluların yoğunlaştığı İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı.
8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.