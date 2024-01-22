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Eli bıçaklı maganda sokak sokak gezerek 8 kişiyi bıçakladı

Elinde bıçakla İstanbul Esenyurt ilçesinde sokak sokak gezen saldırgan önüne çıkan herkese saldırdı. 8 kişi yaralandı

22 Ocak 2024 Pazartesi 15:05
Eli bıçaklı maganda sokak sokak gezerek 8 kişiyi bıçakladı






Eli bıçaklı maganda sokak sokak gezerek 8 kişiyi bıçakladı

Çoğunlukla yabancı uyrukluların yoğunlaştığı İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne geleni bıçakladı. Yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir saldırgan, bıçakla dehşet saçtı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sokak sokak gezen saldırgan, tanımadığı insanları rastgele bıçakladı. İlk belirlemelere göre 8 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.


İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.


 

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