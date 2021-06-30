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Elif Çakal Cinayeti | Genç kızı taş ocağında linç etmişler

Sultangazi'de 15 yaşındaki genç kız taş ocakları çevresinde bulunan bir uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:18
Elif Çakal Cinayeti | Genç kızı taş ocağında linç etmişler

Elif Çakal Cinayeti | Genç kızı taş ocağında linç etmişler

İstanbul Cebeci Mahallesi'nde henüz 15 yaşındaki Elif Çakal'ın hayatını kaybetmeden önce arkadaşları tarafından dövüldüğü ortaya çıktı.


Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda  geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu. Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.  Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor. Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

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CinayetiElif çakal
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