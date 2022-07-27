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Elif Güneş Cinayeti | Aracında öldürdü, hastane önüne bırakıp kaçtı1

İstanbul Üsküdar, dün yeni bir kadın cinayetine tanık oldu. Elif Güneş adlı genç kadın, kendisi ile evlenmek isteyen şahsın talebini geri çevirdiği için öldürüldü.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:08
Elif Güneş Cinayeti | Aracında öldürdü, hastane önüne bırakıp kaçtı1


Elif Güneş Cinayeti | Aracında öldürdü, hastane önüne bırakıp kaçtı1


İstanbul Üsküdar'da Elif Güneş (32) tartıştığı K.G. (34) isimli erkek tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla öldürüldü. Güneş, memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor.


Üsküdar'da kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre K.G. geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına geldi ve Güneş'e tokat attı.

'SON KEZ GÖRÜŞELİM' DEDİ

K.G., cumartesi günü Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' dedi. Güneş de başına bir şey gelir korkusuyla arkadaşlarını yanına alarak görüşme teklifini kabul etti. Kadıköy'de buluşmada K.G., Elif Güneş'i de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

SİLAHLA 3 EL ATEŞ ETTİ, KAÇTOI

Üsküdar'a gelen K.G. ile Elif Güneş otomobil içinde tartışmaya başladı. Güneş, otomobille silahla 3 el ateş edilerek vuruldu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı.

Hayatını kaybeden 32 yaşındaki Elif Güneş memleketi Diyarbakır'da toprağa verilirken, polis kaçan şüpheli K.G.'yi her yerde arıyor.

"İNSAN SEVDİĞİ İNSANA KIYAR MI?"

Olayla ilgili konuşan akrabası Adil Aslan, "İstemeye gelmişler abisi de kabul etmemişti, 'kardeşime uygun değilsin' diye. Sonra bir soğukluk girdi aralarına 2 ay önce de ayrılmışlardı. Cumartesi günü 2 kız arkadaşıyla Kadıköy'e gidiyor son kez görüşelim diye. Burada kız arkadaşlarını arabadan indirip Elif ile uzaklaşıyorlar. 'Benimle evleneceksin' diyor. Elif de kabul etmeyince tartışma yaşanıyor. Belinden çıkardığı silahla 3 el ateş ederek öldürüyor. Hastaneye bırakıp kaçıyor" diye konuştu.

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi? Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı?" dedi.

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