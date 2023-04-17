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Elif Naz'ın ölümüne çifte soruşturma

İstanbul Kağıthane'de bulunan 15 katlı bir rezidansın 7. katından düşerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki Elif Naz'ın ölümü çok yönlü sürdürülüyor.

17 Nisan 2023 Pazartesi 11:58
Elif Naz'ın ölümüne çifte soruşturma

Elif Naz'ın ölümüne çifte soruşturma

İstanbul'da ailesiyle kavga ettiği için sinir krizi geçirdiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk, 15 katlı bir rezidansın terasından aşağıya düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci ölümle ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul'da saat 20.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde iddiaya göre, 15 katlı rezidansın 7. katındaki bir dairede yaşayan 14 yaşındaki Elif Naz S. isimli çocuk, akşam saatlerinde ailesiyle evde tartışmaya başladı.


Çıkan kavgada sinir krizi geçiren kız, rezidansın terasına çıktı. 14 yaşındaki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle 15 katlı binanın terasından aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen kız, ağır şekilde yaralandı. Kızın düşmesinin ardından yaşananlar ise kameralara yansıdı. 

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından sesleri duyan yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Elif Naz S. isimli kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Elif Naz S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Akıllara durgunluk veren olayla ilgili yurttaşlar şoke olurken, olay yeri inceleme ekipleri ise olay yerinde bir süre çalışma yaptı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın intihar mı yoksa kaza sonucu mu olduğunu araştırıyor. 

Son Güncelleme: 18.04.2023 15:12
Anahtar Kelimeler:
Elif NazCinayet
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