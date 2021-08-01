Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Elif Saltık cinayeti | Piknik yerinde kaza kurşunuyla can verdi

Üç arkadaşıyla birlikte gittiği piknikte tabancayla vurularak öldürülen Elif Saltık hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadından sedyeye konulurken mermi çekirdeği düştü.

01 Ağustos 2021 Pazar 23:51
Elif Saltık cinayeti | Piknik yerinde kaza kurşunuyla can verdi

Elif Saltık cinayeti | Piknik yerinde kaza kurşunuyla can verdi



Tokat'ta 3 arkadaşıyla birlikte pikniğe giden bir kadın, iddiaya göre tabancanın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olay yerindeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana geldi.

SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

İddiaya göre piknik yapmak için ikisi erkek ikisi kadın oldukları öğrenilen E.A., D.S., Ü.K. ve Elif Saltık köyün yaylasına gitti. Grup burada eğlenirken yanlarında bulunan ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Elif Saltık'a isabet etti. Saltık, kurşunun göğüs bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralanan Saltık, arkadaşları tarafından otomobil ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Saltık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saltık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri Saltık'ın yanında bulunan E.A., D.S. ve Ü.K. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SEDYEYE KONULURKEN ÜZERİNDEN MERMİ ÇEKİRDEĞİ DÜŞTÜ

Ayrıca hastane önünde sedyeye konulurken Saltık'ın üzerinden düşen mermi çekirdeği ise jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere delil torbasına konularak götürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
CinayetiTokatTokat Cinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı
Askeri kışlayı kundaklayan 3 kişi askerler tarafından yakalandı
Yolda uygunsuz görüntü çeken sapığa meydan dayağı
Yolda uygunsuz görüntü çeken sapığa meydan dayağı
Konya'da silahlı saldırı | Aynı aileden 7 kişi öldürüldü
Konya'da silahlı saldırı | Aynı aileden 7 kişi öldürüldü
Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Güzellik uzmanının kısa süreli ilişkisi kabusu oldu
Güzellik uzmanının kısa süreli ilişkisi kabusu oldu
Beyoğlu'nda barıştırma cinayeti | 3 kişi öldürüldü
Beyoğlu'nda barıştırma cinayeti | 3 kişi öldürüldü
Yağmur Tayhan cinayeti | Kayıp genç kızı, ev sahibi öldürmüş
Yağmur Tayhan cinayeti | Kayıp genç kızı, ev sahibi öldürmüş
Pınar Kalkan'ın ölümü | Kaza değil sanki cinayet
Pınar Kalkan'ın ölümü | Kaza değil sanki cinayet
Batuhan Kerimoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu
Batuhan Kerimoğlu'nun ölümü şüpheli bulundu
Hamamda şampuan cinayeti | Bıçaklanarak öldürüldü
Hamamda şampuan cinayeti | Bıçaklanarak öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim