Elif Saltık cinayeti | Piknik yerinde kaza kurşunuyla can verdi





Tokat'ta 3 arkadaşıyla birlikte pikniğe giden bir kadın, iddiaya göre tabancanın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti. Olay yerindeki 3 kişi ise gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde meydana geldi.

SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

SEDYEYE KONULURKEN ÜZERİNDEN MERMİ ÇEKİRDEĞİ DÜŞTÜ

İddiaya göre piknik yapmak için ikisi erkek ikisi kadın oldukları öğrenilen E.A., D.S., Ü.K. ve Elif Saltık köyün yaylasına gitti. Grup burada eğlenirken yanlarında bulunan ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Elif Saltık'a isabet etti. Saltık, kurşunun göğüs bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralanan Saltık, arkadaşları tarafından otomobil ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi. Saltık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saltık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri Saltık'ın yanında bulunan E.A., D.S. ve Ü.K. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ayrıca hastane önünde sedyeye konulurken Saltık'ın üzerinden düşen mermi çekirdeği ise jandarma ekipleri tarafından incelenmek üzere delil torbasına konularak götürüldü.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

