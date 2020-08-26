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Elif Sarı erkek çıktı | Sapkın kendini 'Cahillik ettim' diyerek savundu

Sosyal medya üzerinde yarı çıplak bir kadın ve bebeği fotoğraflarıyla ahlaksızca sohbetler eden, Elif Sarı adlı hesabın kullanıcısı erkek çıktı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:44
Elif Sarı erkek çıktı | Sapkın kendini 'Cahillik ettim' diyerek savundu


Elif Sarı erkek çıktı | Sapkın kendini 'Cahillik ettim' diyerek savundu


Türkiye'de hemen hemen her kesimin sert tepkisine neden olan Elif Sarı adlı hesabın kullanıcısı Gaziantep'te yakalandı. Yunus E. adlı şahıs gözaltına alınırken kendisini gören yakınlarına "Benim için dua edin" demesi dikkat çekti. "Cahillik ettim" diyerek kendini savunan Yunus E. çıkarıldığı ilk duruşmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hesapta kullanılan kadın görüntülerinin ise yurt dışı sitelerinden elde ettiği belirlendi.

Son dakika haberi! Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebek olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Yapılan çalışmayla fotoğraflardaki kadının yurt dışında yaşadığı, hesabı ise Gaziantep'ten Yunus E.'nin kullandığı belirlendi. Tepkilerin ardından gözaltına alınan Yunus E., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zanlı ifadesinde, "Cahillik ettim, çok pişmanım" dedi


Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan hesaptan, kucağında bebeği olan kadının müstehcen fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.

DHA'nın haberine göre, sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı.

Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.

Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elif Sarı
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