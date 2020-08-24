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Elif Sarı skandalı | Sosyal medyada iğrenç olay

Yarı çıplak fotoğrafıyla kucağında henüz bir iki yaşında bebeğiyle sosyal medyada sapkın sohbetler yapan kadın sert tepkilere neden oldu.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:07
Elif Sarı skandalı | Sosyal medyada iğrenç olay

Elif Sarı skandalı | Sosyal medyada iğrenç olay


Elif Sarı adlı sosyal medya kullanıcısı kadının skandala sözleri ve görüntüleri polisi harekete geçirdi. Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.


Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarı’nın tutuklanması için İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, “Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok” diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı. 


Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğü’nün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü. 

Anahtar Kelimeler:
SkandalElif Sarı
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