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Elif Terziler cinayeti | Polis genz kızı bırakıp kaçan şahsı arıyor

İzmir'in Konak ilçesinde hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:00
Elif Terziler cinayeti | Polis genz kızı bırakıp kaçan şahsı arıyor

Elif Terziler cinayeti | Polis genz kızı bırakıp kaçan şahsı arıyor

İzmir'in Konak ilçesinde hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden hastane önüne bir genç kız bırakıldı Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerin hastaneye alınan genç kız, doktorların müdahelesine rağmen kurtarılamadı. Elif Terziler olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


HASTANE ÖNÜNE BIRAKILDI

Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler'i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
IzmirKonakGenç Kız
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