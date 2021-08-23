Elif Terziler cinayeti | Polis genz kızı bırakıp kaçan şahsı arıyor
İzmir'in Konak ilçesinde hastane önüne plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile bırakılan Elif Terziler (16), yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
HASTANE ÖNÜNE BIRAKILDI
Genç kızın uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşması sonrası hastane önüne bırakıldığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Elif Terziler'i hastanenin önüne bırakan sürücü ve otomobilin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.