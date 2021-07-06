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Elinde bıçakla balkona çıkan sekreter çevreden geçenleri korkuttu

Konya merkez Selçuklu ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Balkonda intihara kalkışan tıbbi sekreter D.T., bıçakla kendisine zarar verdi. Kadının elindeki bıçağı, polis süpürge sapıyla düşürdü. Kadın daha sonra kendisini hava yastığının olduğu boşluğa bıraktı.

06 Temmuz 2021 Salı 19:38
Elinde bıçakla balkona çıkan sekreter çevreden geçenleri korkuttu

Elinde bıçakla balkona çıkan sekreter çevreden geçenleri korkuttu


Konya Selçuklu'daki olay, öğle saatlerinde, İhsaniye Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Tıbbi sekreter olarak çalışan D.T., iddiaya göre, psikolojik sorunları nedeniyle ailesinin tedavi için hastaneye götürme teklifini reddetti. Elindeki bıçakla balkona çıkan D.T., intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine aile, polisi arayıp, yardım istedi.

ZEMİNDE HAVA YASTIĞI AÇILDI

İhbarla belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. D.T., bıçakla vücudunun çeşitli yerlerini keserek, kendisine zarar vermeye çalıştı. Polis, D.T.'yi ikna etmek isterken, itfaiye ekipleri de atlama olasılığına karşı zeminde hava yastığı açtı. 

POLİS, ELİNDEKİ BIÇAĞI SÜPÜRGE SAPIYLA DÜŞÜRDÜ

Çalıştığı hastaneye 10 gündür gitmediği belirtilen D.T., yan dairenin balkonundan ikna konuşması yapan polislere, eline geçirdiği bardakları fırlattı, kendisine yaklaşmak isteyen bir polise de elindeki bıçağı savurdu. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabası sonucu D.T.'nin dalgınlığından yararlanan polis, eline geçirdiği süpürgenin sapıyla bıçağa vurarak düşürdü.

KENDİNİ HAVA YASTIĞINA BIRAKTI

Polis, hemen ardından D.T.’yi bileklerinden yakalayıp, çekmek istedi. Bu sırada D.T., kendisini hava yastığına bıraktı. Balkonda kaldığı süre boyunca vücudunun çeşitli yerlerinden kendisini bıçakla yaralayan D.T., sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

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