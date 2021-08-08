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Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümü | Sürat teknesi faciaya yol açtı

Tatil için Erdek Çuğra'da denize giren Elvan Fırat Taşdöğen sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kazaya neden olan şahıs gözaltında

08 Ağustos 2021 Pazar 17:42
Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümü | Sürat teknesi faciaya yol açtı

Elvan Fırat Taşdöğen'in ölümü | Sürat teknesi faciaya yol açtı


Ankara'dan tatil için ailesiyle birlikte Balıkesir'in Erdek ilçesine gelen kadın, burada sorumsuz bir sürak teknesi sürücüsünün çarpması sonucu can verdi. Denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarptığı 46 yaşındaki Elvan Fırat Taşdöğen yaşamını yitirdi. Tekneyi kullanan kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) yüzerken sürat teknesi çarptı.

Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

SÜRAT TEKNESİNİ KULLANAN KİŞİ GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı.

Ankara'da yaşayan evli ve bir çocuk annesi Elvan Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süredir Erdek'te olduğu öğrenildi.


 

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ölümüErdekBalıkesir
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