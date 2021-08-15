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Emel Geçer cinayeti | Soğuk çay yüzünden öldürüldü

Konya- Antalya yolunda soğuk çay yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Semaverde çay satan Muhammet İ. adlı zanlı, tartışığı Emel Göçer adlı kadın başından vurarak öldürdü.

15 Ağustos 2021 Pazar 00:56
Emel Geçer cinayeti | Soğuk çay yüzünden öldürüldü

Emel Geçer cinayeti | Soğuk çay yüzünden öldürüldü


Konya Antalya yolunda soğuk çay yüzünden cinayet. İddiaya göre kendisine soğuk çay yüzünden başlayan tartışma genç bir kadının öldürülmesiyle son buldu. Antalya yolunun 20'nci kilometresindei iddiaya göre Emel Göçer, 2 arkadaşıyla seyyar çaycıda durarak, gözleme ve semaverde çay istedi. Göçer, siparişlerin gelmesinin ardından çayın soğuk olduğunu öne sürerek, semaveri devirdi.


Konya'da, seyyar çaycı Muhammet İ. (35), çayın soğuk geldiği iddiasıyla semaveri deviren Emel Göçer'i (33) çıkan kavgada tabancayla başından vurarak, öldürdü. Muhammet İ., polis ekiplerince gözaltına alındı

Akıllara durgunluk veren olay, saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Emel Göçer, 2 arkadaşıyla seyyar çaycıda durarak, gözleme ve semaverde çay istedi. Göçer, siparişlerin gelmesinin ardından çayın soğuk olduğunu öne sürerek, semaveri devirdi. Bunun üzerine seyyar tezgahın sahibi Muhammet İ., Göçer ve arkadaşlarıyla tartışmaya başladı.

Muhammet İ., kavgaya dönüşen olayda, 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Ağır yaralanan Göçer, kanlar içinde yere yıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Muhammet İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 15.08.2021 00:59
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Konya Yolu CinayetSemaver Cinayeti
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