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Emine Sağlam'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

İstanbul Şişli Belediyesi'nde stajyer olarak çalışan lise öğrencisi Emine Sağlam, belediye binasında çatı katından düşerek can verdi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 18:39
Emine Sağlam'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

Emine Sağlam'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?


Şişli Belediyesi'nde şüpheli ölüm: Çatı katından düşen 18 yaşındaki stajyer Emine Sağlam hayatını kaybetti
İstanbul'da, Şişli Belediyesi’nin çatı katından düşen stajyer Emine Sağlam hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şişli Belediyesi’nde stajyer olarak çalışan Nişantaşı Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Emine Sağlam, 14 Aralık Çarşamba saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle 5. kattaki çatıdan zemine düştü.


DÜŞTÜĞÜ YERDE CAN VERDİ

Gelen gürültüyle olay yerine koşan görevliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi Emine Sağlam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.


 

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