Emlak dolandırıcıları lüks araç filosu kurmuş



Devremülk sahiplerini ve müşterilerini kurdukları çağrı merkeziyle dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul’un birçok noktasında eşzamanlı operasyon yapıldı. Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Başakşehir’de bulunan lüks plazalara yapılan baskınlarda 110 kişi gözaltına alındı. Aralarında son model Ferrari marka bir otomobilin de bulunduğu onlarca lüks otomobile el konulurken, şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları parayla son model pahalı lüks araçlar ile yine 24 adet lüks ev aldığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince eşzamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 110 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin kurdukları emlak şirketi ile çok sayıda kişiye devre mülk sattığı, sattıkları devre mülkleri de yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldıkları iddia edildi.

110 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde harekete geçti. İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eşzamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Şüphelilerin aynı devremülkleri veya arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurarak kendilerine kurban aradıkları, buldukları kurbanları sözde devremülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili olarak yaklaşık 200 şikâyetçi olduğu öğrenildi.

LÜKS OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Polisin operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda son model Ferrari marka bir otomobilin ele geçirildiği öğrenildi. El konan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getiriliyor. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları parayla 24 lüks ev aldığı da öğrenildi.