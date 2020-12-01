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Emniyet'ten Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi açıklaması

Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada ortaya atılan 'Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenlenecek istihbaratı' için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

01 Aralık 2020 Salı 22:07
Emniyet'ten Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi açıklaması

Emniyet'ten Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi açıklaması



Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenlenecek iddialarına EGM'den açıklama geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan “İMAMOĞLU’NA yönelik suikast emri verilen DEAŞ Militanları yakalandı” haberi ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur.

Dönem dönem kamu görevlilerine, devlet büyüklerine, korumaya tabi şahıslara, görevleri nedeniyle veya kamunun gündeminde olan sansasyon yaratabilecek kişi, kurum ve yerlere yönelik bu tür duyumlar ve ihbarlar gelmektedir.

Bu duyumlar veya ihbarlar ilgili kişiler ile paylaşılır ve bunların her biri bilgilendirilir. Bu konuda birimlerimiz tarafından gerekli tedbirler alınır.

Haberde yer aldığı şekilde bir suikast girişimi veya bir suikastçının yakalanması söz konusu değildir.

PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız milletimizin huzuru ve ülkemizin güvenliği için kesintisiz bir şekilde ve kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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