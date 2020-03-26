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Emre Aşık'ın eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı

Düzce D-100 Karayolu Cumayeri bölgesinde jandarma ekiplerinin 'Dur' uyarısına bir astsubaya çarparak kaçan aracın içinden hiç beklenmedik bir isim ortaya çıktı.

26 Mart 2020 Perşembe 19:50
Emre Aşık'ın eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı

Emre Aşık'ın eşi, cezaevi firarisiyle yakalandı

Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin aracından çıktı. Üstelik araç, trafik kontrolü yapan jandarmalara çarparak kaçmak istedi. 
Düzce'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Eski futbolcu Emre Aşık´ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Aşık, serbest bırakılırken Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Cumayeri mevkisinde lüks bir aracın sürücüsüne 'dur' uyarısında bulundu.

İddiya göre, sürücü ise aracını jandarma ekiplerinin üzerine sürerek, jandarma astsubaya çarptı. Jandarma astsubay çarpmanın etkisiyle elinden yaralanırken, jandarma ekipleri aracı takibe alarak durdurdu.

Otomobilde, uyuşturucu suçundan sabıkası bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği öğrenilen Erdi Sungur ile eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak soruları yanıtsız bıraktı. 

AŞIK, SERBEST BIRAKILDI

Düzce'de adliyeye sevk edilen eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık serbest bırakılırken, Erdi Sungur ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Emre AşıkYağmur Aşık
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