Emre Coşgun cinayeti | Otomobilinde öldürüldü
Akıllara durgunluk veren olay, saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Denizli'nin bilinen moda tasarımcılarından olduğu belirtilen Emre Coşgun, kendisine ait otomobille yanında arkadaşı Onur Ş. ile boş araziye gitti.
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Olay yerine gelen polis ekipleri cinayetin şüphelisi olarak Onur Ş.'yi gözaltına aldı. Kavga sırasında sağ elinden bıçakla yaralanan Onur Ş. arkadaşı Emre'yi 'Fatih' isminde birinin bıçaklayıp, kaçtığını iddia etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilde üçüncü bir kişinin olmadığını belirledi. Gözaltına alınan Onur Ş., hastanedeki tedavisinin ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.