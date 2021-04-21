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Emre Parladı Cinayeti | TEM Otoyolu'nda cansız bedeni bulundu

İstanbul'da iftar saatlerinde bulunan cansız erkek cesedinin bıçaklanarak yol kenarına atıldığ ortaya çıktı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:43
Emre Parladı Cinayeti | TEM Otoyolu'nda cansız bedeni bulundu

TEM Otoyolu'nda vahşi cinayet

Samandıra TEM Otoyolu Kavşağı'nda iftara dakikalar kala bulunan Emre Parladı'nın cansız bedeni oldu. Talihsiz gencin bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Samandıra kavşakta TEM Otoyolu'nun kenarında saat 18.30 sıralarında bir kişinin yerde yattığını görenler polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Emre Parladı olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil incelemesi yaptı.

Gece geç saate kadar süren incelemenin ardından Erdem Parladı'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Sedat K.'yi gözaltına aldı. Sedat K., sorguya alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor
 

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Son Güncelleme: 22.04.2021 12:49
Anahtar Kelimeler:
şamandıraCinayet
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Buğlem parladı 2021-04-22 04:20:21

İsmi erdem değil emre...

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