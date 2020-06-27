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Engelli gencin, engelli aşkından intikam | Engelliler saldırdı

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:54
Engelli gencin, engelli aşkından intikam | Engelliler saldırdı

Engelli gencin, engelli aşkından intikam  | Engelliler saldırdı


İstanbul'da bir grup engellinin saldırdığı genç ölümden döndü. Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz salı günü Sultanbeyli'de yaşandı. 27 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz, internetten tanıştığı bir kız ile bir süre aynı evde kaldı. Bir aylık birlikteliğini ardından Emrullah Temiz, kız arkadaşının başka biri ile cep telefonundan görüştüğünü fark etti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Emrullah Temiz, kız arkadaşıyla ayrıldı. Ailenin iddiasına göre, evden ayrılan Temiz'in eski kız arkadaşı Temiz'e 'Seni dövdüreceğim' diye mesaj attı.

İŞİTME VE KONUŞMA ENGELLİ GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

Temiz, kız arkadaşından ayrıldıktan bir süre sonra ortak bir arkadaşı konuşmak için çağırdı. Edinilen ilk bilgilere göre; Sultanbeyli'de ortak arkadaş ile görüşmeye giden Temiz, kendisi gibi işitme ve konuşma engelli bir grubun saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Emrullah Temiz, aynı grup tarafından bir otomobile bindirilerek Pendik'te bir parka götürüldü.

DAYAK VE İŞKENCE BURADA DA DEVAM ETTİ

Temiz, buraya getirildiğinde de saldırı devam etti. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin Temiz'e saldırdığı ve bıçak çektiği görülürken, bir kişinin de Temiz'in halini cep telefonu ile birine izlettirdiği ve yaşananları anlattığı görülüyor. Kanlar içinde yerde kalan Temiz, saldırganlar tarafından kaldırılarak eski kız arkadaşından özür dilettiriliyor.

BIÇAK ÇEKEN SALDIRGAN, GÖRÜNTÜLERİ ARKADAŞINA GÖSTERDİ

Saldırının ardından Temiz'in kendisi gibi engelli bir arkadaşı, Temiz'i tekmeleyen ve bıçak çeken saldırgan ile görüntülü konuşma yaptı. Saldırganın olayın tüm detaylarını anlattığı ve Temiz'in yüzünün kanlar içinde kaldığı fotoğrafı gösterdiği görüntüler de dikkat çekti.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Anahtar Kelimeler:
Engelli
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