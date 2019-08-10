Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516

Engelli kadına maaşı için dayı ve yengeden zulüm

Talihsiz Ayşe'nin yüzü bir türlü gülmedi. Annesi ve babasının vefatından sonra babasının emekli maaşı Ayşe Gülen'e kaldı. Mahkeme vasi olarak dayısını tayin edince engelli kadın için kabus dolu günler başladı..

Engelli kadına maaşı için dayı ve yengeden zulüm

Talihsiz Ayşe'nin yüzü bir türlü gülmedi. Annesi ve babasının vefatından sonra babasının emekli maaşı Ayşe Gülen'e kaldı. Mahkeme vasi olarak dayısını tayin edince engelli kadın için kabus dolu günler başladı..

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:08
Engelli kadına maaşı için dayı ve yengeden zulüm

Engelli kadına maaşı için dayı ve yengeden zulüm


Engelli kadının üstelik öz yeğeninin babasından kalan emekli maaşının üstüne çöktü, üstüne ÖTV'siz araç,  diğer kamu imkanlarıyla araba aldı. Ayşe Uyar'ın tüm yasal haklarla elde ettiği ekonomik iyileştirmeleri adeta sömüren dayı ve yenge 57 yaşındaki kadını taş duvarlı penceresiz tek göz odaya kilitledi. Bir ihbarla ortaya çıkan zulüm jandarmanın müdahalesi ile son buldu. İşte Ayşe Gülen'in yeni bir hayata başladığı acı dolu hayatının son bir haftası;


Çankırı'da, anne ve babası öldükten sonra, mahkemenin vasi olarak tayin ettiği dayısı Metin U. ile yengesi Şerife U., tarafından evin bodrumuna kilitlenip yıllardır burada bakılan yüzde 70 zihinsel engelli Ayşe Gülen (57) kurtarıldı.

Gözaltına alınan dayı ve yengesinin, Ayşe'nin babasından kalan emekli maaşı ile Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Ayşe Gülen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, rehabilitasyon merkezine yerleştirildi..

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde yaşayanlar, jandarmayı arayarak, zihinsel engelli Ayşe Gülen'in (57), dayısı ve yengesi tarafından evin bodrumunda, ahırdan bozma bir odaya kilitlendiği ihbarında bulundu.

İÇLER ACISI BİR DURUMDAYDI

Jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yüzde 70 zihinsel engelli olan Ayşe Gülen'in, altı toprak, duvarları taşla örülü evin bodrumunda uygunsuz şartlarda yaşadığı belirledi. Ayşe Gülen, buradan alınarak Eldivan Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

DAYI VE YENGE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre anne ve babası öldükten sonra mahkemenin vasi olarak tayin ettiği Ayşe Gülen'in dayısı Metin U. ve eşi Şerife U. ise 'kişiyi hürriyetinden alıkoyma' ve 'eziyet' suçlarından gözaltına alındı.


Yapılan araştırmada Metin U.'nun, Ayşe Gülen'in babasından kalan emekli maaşı aldığı ve Ayşe Gülen üzerinden ÖTV'siz otomobil satın aldığı belirlendi. Metin ve Şerife U. çifti, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"HOŞ OLMAYAN BİR ORTAMDAYDI"

Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, aslında ailenin Ankara'da oturduğunu ve yaz aylarında köye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu: "Köyde kendi oturdukları evin alt bodrum katında çok da sağlıklı olmayan bir yerde Ayşe Gülen´i bırakıyorlar. İhbar alındıktan sonra olay yerine gittik. Bulunmuş olduğu fiziki yapının durumunu yerinde tespit ettik. Gerçekten hoş olmayan, çok çirkin bir durumda ve üzerine de kapının kilitlendiği bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yaparak bu engellimizi Eldivan Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirdiler ve bu engellimiz o çirkin kötü yerden kurtarılarak şu anda pırıl pırıl bir devlet kuruluşuna girmiş oldu. Bundan sonra hayatını orada sürdürecek."

Felçi oğlunu bırakıp kaçan anne, kocasına haciz gönderdi
Felçi oğlunu bırakıp kaçan anne, kocasına haciz gönderdi
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Engelli aylığı ve evde bakım parası zamlandı
Sapıklığın böylesi görülmedi, zihinsel engelli kıza saldırdı
Sapıklığın böylesi görülmedi, zihinsel engelli kıza saldırdı
Anahtar Kelimeler:
Engelli Kadına MaaşçankırıEngelli KadınÖTVsiz AraçÖTVsiz OtomobilEldivanDalkoz KöyüBayramören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babasını trans bireyin evinde katletti
Babasını trans bireyin evinde katletti
Hastanede hurda yolsuzluğu, hastane müdürü tutuklandı
Hastanede hurda yolsuzluğu, hastane müdürü tutuklandı
Yolcu otobüsü alev aldı, 40 kişi ölümden döndü
Yolcu otobüsü alev aldı, 40 kişi ölümden döndü
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama 
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama 
Araplar bal arılarımıza göz dikti
Araplar bal arılarımıza göz dikti
Trafik canavarı anne kızı kaldırımda öldürdü
Trafik canavarı anne kızı kaldırımda öldürdü
Restorana alacaklıdan bombalı saldırıya 3 tutuklama
Restorana alacaklıdan bombalı saldırıya 3 tutuklama
Defolu mallarla internnette büyük vurgun
Defolu mallarla internnette büyük vurgun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort