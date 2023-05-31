Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Erdoğan lehine slogan atan çocuğa ekmek satmayan fırıncı tutuklandı

31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:45
Erdoğan lehine slogan atan çocuğa ekmek satmayan fırıncı tutuklandı


Erdoğan lehine slogan atan çocuğa ekmek satmayan fırıncı tutuklandı


Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahürat yaptığı gerekçesiyle bir çocuğa ekmek vermediği ve çocuğun yakınlarını da bıçakla tehdit ettiği iddia edilen fırın sahibi şüpheli K.Y. tutuklandı.

Türkiye seçimleri geride bıraktı, ancak geride bıraktığı olaylar tartışma konusu haline geldi. Sultangazi'de bir fırın çalışanı, seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret ederek, ekmek satmadı.


Bunun üzerine küçük çocuk yaşadığı olayı ailesine anlattı. Çocuğun babası aynı fırına konuşmaya gitti. Baba ile fırın çalışanı arasında da tartışma yaşandı. Büyüyen tartışmanın ardından fırın çalışanı bıçakla çocuğun yakınlarını da tehdit etti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fırın sahibi şüpheli K.Y. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'bıçakla tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan K.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
SultangaziFırınFırıncıEkmek Satmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamaşır Suyu ile yıkadıkları eti halka yedirmişler
Çamaşır Suyu ile yıkadıkları eti halka yedirmişler
Ünal Turan nişanlısı ile kaza yaptı, araç hurdaya döndü
Ünal Turan nişanlısı ile kaza yaptı, araç hurdaya döndü
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi engeli büyüyor
Türk vatandaşlarına Schengen vizesi engeli büyüyor
Kayseri'de skandal görüntülere bakanlık ve valilik el koydu
Kayseri'de skandal görüntülere bakanlık ve valilik el koydu
İBB Ekiplerine Üsküdar'da çirkin saldırı
İBB Ekiplerine Üsküdar'da çirkin saldırı
AKP'nin seçim kutlaması Ordu'da can aldı
AKP'nin seçim kutlaması Ordu'da can aldı
Sayım sonrası kaybolan torba itiraz edilince bulundu
Sayım sonrası kaybolan torba itiraz edilince bulundu
Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı
Oy verirken Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti, gözaltına alındı
AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı
AKP'li grup, sandık başında polise saldırdı
Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var
Adliye önünde silahlı çatışma | Gözaltılar var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim