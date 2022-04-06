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Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı

Diyarbakır Anzele Parkı içinde kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen Ergün Arslan cinayetinde önemli gelişme.

06 Nisan 2022 Çarşamba 17:40
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı

Diyarbakır'da taciz iddiası iftira çıktı | Acılı aile perişan
 

Diyarbakır'da 12 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla bir grup tarafından bıçaklanarak öldürülen Ergün Arslan cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kız çocuğu verdiği ifadesinde fotoğrafını çeken kişinin Ergün Arslan olmadığını söyledi. Arslan'ın parkta çocukları taciz edenleri uyarırken bıçaklandığı öne sürüldü.

Olay, 3 Nisan akşam saatlerinde Sur ilçesindeki Anzele Parkı’nda meydana geldi. Ergün Arslan, parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla, bir grup tarafından üç yerinden bıçaklandı. Dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Arslan, kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden S.D. (16) ile E.H.T. (16) tutuklandı, beş kişi serbest bırakıldı. İtiraz üzerine şüphelilerden 23 yaşındaki Baran Eren yeniden gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFI ÇEKEN BAŞKASI ÇIKTI

Emniyet yetkilileri, fotoğrafının çekildiği iddia edilen kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu. Kız çocuğuna, öldürülen Ergün Arslan’ın fotoğrafı gösterildi. Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi.

Tutuklanan şüpheliler de Ergün Arslan’ın nasıl bıçaklandığını görmediklerini ve yaralıyı polis merkezine götürmek istediklerini, suçsuz olduklarını öne sürdü.

"TACİZ EDENLERİ UYARDI" İDDİASI

Ergün Arslan’ın kardeşi Süleyman Arslan, olayın yaşandığı mahalleye gittiğini, kendini başka biri olarak tanıttığını belirterek, şunları söyledi:

"Mahalledekiler bana bazı gençlerin Anzele Parkı’nda suya giren kızlara laf attığını ve tacizde bulunduğunu söyledi. Daha sonra ağabeyim de onlara yaptıklarının ayıp olduğunu belirterek, 'Ramazan ayındayız, ne yapıyorsunuz, terbiyesizlik yapmayın' demiş. 'Sen de kimsin' gibisinden konuşmuşlar. Bir arbede yaşanıyor. Öldürüldükten sonra olay ağabeyimin üzerine dönüyor. Mahalledekilere 'Bu tacizde bulunmuş, kovalayıp öldürdük' demişler. Taciz olayı kesinlikle yoktur."

"BEBEK GÖRSE BİLE SEVMEZDİ"

19 yıllık eşi Ergün Aslan’ı ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan eşi Azize Arslan ise şunları anlattı:

"Öğle namazını kıldıktan sonra meyan kökü almak için Sur ilçesine gitti. Kocama iftira atmışlar. 19 yıldır evliyim. Ondan böyle bir şey görmedim. Küçük bir çocuğu gördüğünde bile sevmezdi. “Korkuyorum, bu çocuğu taciz ediyor” diyecekler diye sevmiyordu. Bebek görse bile sevmiyordu. Çocuğumuz da yoktu… Allah onların belasını versin. Onlar tacizcidir ki herkesi öyle görüyorlar. Benim içim yandı onların da içi yansın."

Son Güncelleme: 06.04.2022 17:43
Anahtar Kelimeler:
IstismarTacizDiyarbakır
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