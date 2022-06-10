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Erik hırsızları bahçeyi itinayla soymuş

İznik'te erik bahçesine giren hırsızların özeni karşısında şaşkına dönen bahçe sahibi "Bu nasıl işçilik, kendisiyle çay içmek istiyorum" dedi.

10 Haziran 2022 Cuma 10:42
Erik hırsızları bahçeyi itinayla soymuş

Erik hırsızları bahçeyi itinayla soymuş

Girdikleri her yeri talan eden hırsızlar bu kez bir erik bahçesinde ince işçilik örneği sergiledi. Bursa’da bir erik behçesinde 160 ağaç eriği bir gecede toplayıp çalan hırsızlar tarla sahibini şok etti. 160 ağaç eriğin toplandığını gören çiftçi, “Çok profesyoneller, işçilik güzel, kendisi ile çay içmek istiyorum” dedi.

İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi Pazaryeri mevkiinde çiftçi Selçuk Kaygısızoğlu’na ait 3 dönümlük tarlada bulunan 160 ağaç erik bir gecede toplandı.

Ertesi gün tarlasına geldiğinde karşılaştığı manzarayı anlatan çiftçi Kaygısızoğlu, “Dün akşam tarlama geldim erik ağaçlarında noksanlığı fark ettim. Ondan sonra bütün tarlayı gezmeye başladım. Hepsi toplanmış ve yere bir tane erik düşürülmeden 160 ağacımın komple eriklerinin toplandığını gördüm" dedi.


Selçuk Kaygısızoğlu, hırsızların çok profesyonel olduğunu belirterek "Bu nasıl kaliteli bir işçilik merak ediyorum. Bu nasıl bir kaliteli hırsız ki bir çay içmek istiyorum onunla” ifadelerini kullandı.

Çiftçinin şikâyeti sonrası hırsızlık olayı ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkErikErik BahçesiIznik
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