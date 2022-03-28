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Erkan Kaledibi'nin şüpheli ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler başta olmak üzere bazı dizi filmlerde canlandırdığı karakterle tanınan oyuncu Erkan Kaledebi evinde ölü bulundu.

28 Mart 2022 Pazartesi 23:44
Erkan Kaledibi'nin şüpheli ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

Erkan Kaledibi'nin şüpheli ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?


Son dönem TV dizilerinde çok sayıda karaktere can veren oyuncu Erkan Kaledibi evinde ölü bulundu. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tiyatro oyuncusu ve dizilerde rol alan Erkan Kaledibi (32), evinde ölü bulundu. Evde doğal gaza bağlı ocağın açık olduğu belirlendi.


Olay, dün gece saatlerinde, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Babası, Erkan Kaledibi'nin alt kattaki evine geldi. Girdiği evde oğlunu yerde hareketsiz halde gören baba, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Erkan Kaledibi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

DOĞALGAZ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Evde inceleme yapan ekipler, doğalgaz bağlı ocağın açık olduğunu belirledi. Erkan Kaledibi'nin, eşinin olay sırasında ailesinin yanına misafirliğe gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bir sanat merkezinde tiyatro eğitimi alan, tiyatro oyunlarında ve dizilerde oynayan Erkan Kaledibi'nin cenazesi bugün Serdivan ilçesinde toprağa verilecek.

32 yaşında hayatını kaybeden Kaledibi'nin Yasak Elma, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin, Kırgın Çiçekler gibi bazı dizilerde rol aldığı öğrenildi. 
 

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