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Erkek arkadaşına kafa atan kız 

Yolda yürürken yanındaki erkek arkadaşı ile tartışmaya başlayan genç kız, etrafta şaşkın bakışları arasında erkek arkadaşına kafa attı..

Erkek arkadaşına kafa atan kız 

Yolda yürürken yanındaki erkek arkadaşı ile tartışmaya başlayan genç kız, etrafta şaşkın bakışları arasında erkek arkadaşına kafa attı..

13 Ağustos 2019 Salı 18:10
Erkek arkadaşına kafa atan kız 

Erkek arkadaşına kafa atan kız 


Kadına şiddetin bir türlü önlenemediği Türkiye, Sinop'ta yaşanan kafa atma olayını tanık oldu.

Erkek arkadaşına cadde ortasında kafa atan kimliği belirsiz genç kız Sosyal meydanın gündemine otururken, olayın kahramanı iki arkadaş kayıplara karıştı. İşte o haberin detayları..


Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. 
Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. 

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