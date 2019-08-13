Erkek arkadaşına kafa atan kız
Kadına şiddetin bir türlü önlenemediği Türkiye, Sinop'ta yaşanan kafa atma olayını tanık oldu.
Erkek arkadaşına cadde ortasında kafa atan kimliği belirsiz genç kız Sosyal meydanın gündemine otururken, olayın kahramanı iki arkadaş kayıplara karıştı. İşte o haberin detayları..
Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.
Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı.
Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi.