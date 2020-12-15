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Erkek doktora 'cinsiyet' saldırısı | Tepkilere neden oldu

Rahatsızlanan eşini getirdiği hastanede 'Erkekleri erkek, kadınları kadın doktor muayene eder' diyerek saldıran adam gözaltına alındı.

15 Aralık 2020 Salı 21:50
Erkek doktora 'cinsiyet' saldırısı | Tepkilere neden oldu

Erkek doktora 'cinsiyet' saldırısı | Tepkilere neden oldu


Pandemi döneminde bile sağlık çılaşınlarına saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Eşini muayene için getirdiği hastanede erkek teknisyene saldıran S.B adlı adam emniyete götürülerek ifadesi alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B. (25), yardım etmek için iğne yapılan bölüme giren tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'i, "Erkeği erkek, kadını kadın muayene eder" diyerek, darp etti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki özel bir hastanede yaşandı. Rahatsızlanan eşini hastaneye getiren S.B., müşahede odasına alınan eşine iğne yapan hemşireye yardım etmek için kapalı olan perdeyi açan tıp teknisyeni Mehmet Gürkan Ören'e tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek, küfür ve hakaret eden S.B., "Sen niye içeriye giriyorsun, erkeği erkek, kadını da kadın muayene eder" dedikten sonra Ören'i darbetti. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle uzaklaştırılan S.B., daha sonra çağrılan polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
CinsiyetSaldırı
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