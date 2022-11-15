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Erkeklerde Saç Dökülmesini Durdurmak Nasıl Olur?

Erkeklerde Özellikle tepe bölgesinde seyrekleşmeye başlayan saçlar önlem alınmadığı takdirde zamanla kalıcı saç kayıplarına yani kelliğe sebep olabilir.

15 Kasım 2022 Salı 14:19
Erkeklerde Saç Dökülmesini Durdurmak Nasıl Olur?

Erkeklerde Saç Dökülmesini Durdurmak Nasıl Olur?


Güzellik Uzmanı ve Holistik Tıp Sağlık Koçu Sevil Tuzluca konu hakkında bilgiler verdi.

Erkeklerde saç dökülmesi ağırlıklı olarak genetik bir durumdur. Bunun yanında ise hormonlar ve çevresel faktörlerinde büyük etkisi vardır. yapılan araştırmalar covid-19 stresinin ve bu virüsün saçlara olumsuz etki ettiğini göstermektedir.

Erkeklerde Özellikle tepe bölgesinde seyrekleşmeye başlayan saçlar önlem alınmadığı takdirde zamanla kalıcı saç kayıplarına yani kelliğe sebep olabilir.

Peki saç dökülmesini durdurmak ve yeni saç kökü oluşumunun durdurmak için ne yapılmalıdır?

Öncelikle saç dökülmesinin temel sebebini bularak, bu duruma sebep olan sorunu çözmek gerekir.

Sonra kişiye özel bir saç tedavisi uygulamak gerekir. Aynı anda kişinin evde kullandığı şampuanlarında, medikal ürünler olması sağlanır.

Klinik tedavilerinin yanında kişilerin ev devam ürünleri ile bu durumu desteklemeleri gerekmektedir.

Kişiye özel Bu tedavilerde neler yapılır?

-         Öncelikle kişinin saç dökülme sebebi tespit edilerek bu sorunu çözecek uygun bir bakım protokolü oluşturulur

-         İlk aşama dökülmeyi durdurmak için saç köklerinin yeterince beslenemeyerek dökülmeye sebep olduğu durumu çözmektir. Saçın beslenmesini büyümesini sağlayan vitaminler saç diplerine çeşitli yöntemlerle gönderilir.

-         Bu bakımlar sonrasında kişinin saç dökülmesi durur ve yeni saç kökü oluşmaya başlar.

-         Aynı zamanda mevcut saç tellerinde %10-%15 hacimlenme gözlemlenir

-         Kişi evde medikal şampuanı ile bu tedavi/bakım sürecini destekler

-         Ortalama 6 hafta süren bakımlar sonunda gözle görülür sonuçlar yaşamak mümkündür. 

Son Güncelleme: 15.11.2022 17:01
Anahtar Kelimeler:
Saç Dökülmesi
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