Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandırmışlar

Sosyal medya üzerinden bir siteye yönlendirilen çok sayıda erkeği yüksek kazanç ve jigolo yapma vaadiyle dolandıran 9 kişilik çeteye operasyon.

29 Şubat 2024 Perşembe 17:10
Erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandırmışlar






Erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandırmışlar



Son dönemde internet üzerinden yüzlerce erkeği yüksek gelir vaadiyle jigolo yapacağını iddia eden çetelere polis göz açtırmıyor. Son operasyonla 26 erkeği jigolo olma vaadiyle tuzağa düşüren çete İstanbul polisi tarafından çökertildi.


İstanbul'da erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişiyi 575 bin lira dolandıran 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, jigolo olmak için bir siteye üye olan çok sayıda kişinin dolandırıldığı yönünde ihbar aldı. 

İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmada siteye üye olan erkeklerin bir süre sonra bazı kişiler tarafından telefonla arandığını, işe alınmaları için kendilerinden 3 bin dolar komisyon istendiğini, jigolo olmak isteyen kişilerin bu paraları ödediği halde bir geri dönüş alamadığını belirledi.

GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ YAPTILAR

Bir süre sonra bu kişilerden premium üyelik için yeniden para istendiği, bu kez jigolo olmak isteyen kişilere kadın gönderildiği, kişilerin birlikte olduğu anların ise kamerayla kayıt altına alındığını tespit eden polis, mağdurların görüntülerle tehdit edildiğini saptadı.

Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı ofisin Büyükçekmece’de olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre bu çağrı merkezini takip etti. Çağrı merkezinde gündüz hareketliliğin arttığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.


9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 kişinin şüpheliler tarafından toplamda 575 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8’i tutuklandı. İncelenen materyallerde şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği tutturamayanların ise cezalandırıldığı, bilgisayarları açık bırakanların 100 dolar ödediği, ayrıca mağdurlarla ilgili notlar alındığı da ortaya çıktı.


 

Anahtar Kelimeler:
Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet hastenelerinden alınan 35 bin kutu ilaç bulundu
Devlet hastenelerinden alınan 35 bin kutu ilaç bulundu
Lise müdürü ve oğlu yaşlı adam ve eşine saldırdı
Lise müdürü ve oğlu yaşlı adam ve eşine saldırdı
Misafir 'Bina kötü kokuyor' dedi kavga çıktı
Misafir 'Bina kötü kokuyor' dedi kavga çıktı
Ege Akersoy beraat etti
Ege Akersoy beraat etti
Müze Değil Üniversite eylemine polis müdahalesi
Müze Değil Üniversite eylemine polis müdahalesi
Konya'da muhtar rezaleti | Birlikte yaşadığı kadının kızını taciz etmiş
Konya'da muhtar rezaleti | Birlikte yaşadığı kadının kızını taciz etmiş
İETT otobüsünde kadına yumruk attı yakalandı
İETT otobüsünde kadına yumruk attı yakalandı
Terör örgütü IŞİD gençlik yapılanması kurmuş
Terör örgütü IŞİD gençlik yapılanması kurmuş
Suriyeli insan kaçakçısı, aracı polisin üstüne sürdü
Suriyeli insan kaçakçısı, aracı polisin üstüne sürdü
Sahte PTT görevlisi boş senet imzalatmış
Sahte PTT görevlisi boş senet imzalatmış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim