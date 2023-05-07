Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü

Sırtlarında MHP yelekleri, ellerinde Devlet Bahçeli'nin üç hilalli posterini taşıyan 100 - 150 kişilik grup, muhalefet partilerinin baraklarını keserek, seçim ofislerini taşladı

07 Mayıs 2023 Pazar 23:46
Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü

Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü

Türkiye seçime girerken, AKP Lideri Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tehditkar söylemleri, nefret dolu konuşmaları kendi tabanlarını harekete geçirdi. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı seçim otobüsü Erzurum'da taşlanırken çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu yaralı tedavi edildi. Kan revan içinde yollarda koşuşturanlara tekbir getirerek saldıranlara polis ekipleri müdahale etmezken, Erzurum Valisi ve Erzurum Belediye Başkanı olaylardan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre açıkça yalan söyleyerek halkı kışkırtma yolunu seçti. 
Olayları önlemeyen Erzurum Emniyet Müdürü, gece ana caddelerde adeta terör havası estiren küçük gruplara göz yumdu. Muhalefet Partilerine ait seçim ofisleri taşlanırken, Millet İttifakı bileşenlerinin astığı pankartlar bıçaklarla kesilerek ateşe verildi. 
Bu olaylar TV ekranlarında canlı yayınlanırken ne bir polis ekibi ne de bir güvenlik biriminin etrafta görülmediği ortaya çıktı. Tepki çeken görüntüleri AKP ve MHP'li yöneticiler ise gece boyunca teşvik edici mesajlarla cesaretlendirdi.

AKP'den Konya'da provakasyon uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun AKP'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Konya'da miting yapacağını hatırlatarak "Yarın İmamoğlu’nun Konya mitingi var. Chp’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.


KONYA'DA CHP VE İYİ PARTİ PANKARTLARI KESİLDİ

Bu arada gazeteci Nevşin Mengü, bugün taşlı saldırıya uğradıktan sonra mitingi yarıda kesmek zorunda kalan Ekrem İmamoğlu'nun yarın Konya mitinginin olduğunu hatırlatarak, "CHP’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun AKP'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Konya'da miting yapacağını hatırlatarak "Yarın İmamoğlu’nun Konya mitingi var. CHP’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ErzurumKonla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
AKP'li Birinci'den 'Anladığı dilden konuşun' talimatı
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Hatay'da kaza | Asker uğurlayanların arasına kamyon daldı. 12 ölü var
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Trabzon'da AKP'li Başkan'a cenazede sert tepki | Defol, istemiyoduz
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Sara nöbeti geçiren vatandaşı hakim silahla vurdu
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
Bursa Karacabey'de okulda silahlı saldırı
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
HÜDA PAR'lı yönetici 'Ne Mutlu Türk'üm' diyenlere 'Tasmalı Enikler' diye hakaret etti
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Hizbullah üyesi teröriste seçim affı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
İstek şarkısı cinayeti  | Katil zanlısı tutuklandı
Öfkeli kadın lokantayı bastı, ortalığı karıştırdı
Öfkeli kadın lokantayı bastı, ortalığı karıştırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim