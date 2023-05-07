Erzurum'un sokaklarında gece boyunca provakasyon sürdü

Türkiye seçime girerken, AKP Lideri Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin tehditkar söylemleri, nefret dolu konuşmaları kendi tabanlarını harekete geçirdi. İmamoğlu'nun konuşma yaptığı seçim otobüsü Erzurum'da taşlanırken çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu yaralı tedavi edildi. Kan revan içinde yollarda koşuşturanlara tekbir getirerek saldıranlara polis ekipleri müdahale etmezken, Erzurum Valisi ve Erzurum Belediye Başkanı olaylardan Ekrem İmamoğlu'nu sorumlu tutan açıklamalar yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre açıkça yalan söyleyerek halkı kışkırtma yolunu seçti.

Olayları önlemeyen Erzurum Emniyet Müdürü, gece ana caddelerde adeta terör havası estiren küçük gruplara göz yumdu. Muhalefet Partilerine ait seçim ofisleri taşlanırken, Millet İttifakı bileşenlerinin astığı pankartlar bıçaklarla kesilerek ateşe verildi.

Bu olaylar TV ekranlarında canlı yayınlanırken ne bir polis ekibi ne de bir güvenlik biriminin etrafta görülmediği ortaya çıktı. Tepki çeken görüntüleri AKP ve MHP'li yöneticiler ise gece boyunca teşvik edici mesajlarla cesaretlendirdi.

AKP'den Konya'da provakasyon uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.



KONYA'DA CHP VE İYİ PARTİ PANKARTLARI KESİLDİ

Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun AKP'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Konya'da miting yapacağını hatırlatarak "Yarın İmamoğlu’nun Konya mitingi var. Chp’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.

Bu arada gazeteci Nevşin Mengü, bugün taşlı saldırıya uğradıktan sonra mitingi yarıda kesmek zorunda kalan Ekrem İmamoğlu'nun yarın Konya mitinginin olduğunu hatırlatarak, "CHP’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Ekrem İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alındı. Miting yarıda kesildi. Bazı yurttaşlar yapılan saldırıda yaralandı.

Gazeteci Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun AKP'nin yüksek oy aldığı illerden biri olan Konya'da miting yapacağını hatırlatarak "Yarın İmamoğlu’nun Konya mitingi var. CHP’liler kentte mitingin pankartlarının kesilip indirildiğini aktarıyor" ifadelerini kullandı.