Eş cinsel kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tutmuş



Evli bir kadın, başka bir kadınla yaşadığı sapkın ilişkiyi devam ettirmek için sevgilisiyle birlikte akıllara durgunluk veren plan hazırladı. Kiralık katil tarafından vurulan Hasan O. adlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, lezbiyen iki kadın gözaltına alındı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde eşi ve eşinin birlikte yaşadığı eş cinsel kadın tarafından kiralık katil tutularak silahla vurdurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O., lezbiyen kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu.

Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası Hasan O.'yu (47) ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

İddiaya göre karısı ve onun lezbiyen arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan Hasan O., yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

