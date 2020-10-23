Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eş cinsel kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tutmuş

Ordu'da eşini terk ederek başka bir kadınla yaşamaya başlayan kadın ile sevgilisi kiralık katil tutarak kocasını öldürttüğü ortaya çıktı,

23 Ekim 2020 Cuma 08:10
Eş cinsel kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tutmuş

Eş cinsel kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tutmuş


Evli bir kadın, başka bir kadınla yaşadığı sapkın ilişkiyi devam ettirmek için sevgilisiyle birlikte akıllara durgunluk veren plan hazırladı. Kiralık katil tarafından vurulan Hasan O. adlı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, lezbiyen iki kadın gözaltına alındı. 

Ordu’nun Ünye ilçesinde eşi ve eşinin birlikte yaşadığı eş cinsel kadın tarafından kiralık katil tutularak silahla vurdurulan şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda eş cinsel olduğu iddia edilen A.O., lezbiyen kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu.

Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.'nun kocası Hasan O.'yu (47) ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.

İddiaya göre karısı ve onun lezbiyen arkadaşı tarafından kiralık katil tutularak evinin önünde tabanca ile vurdurulan Hasan O., yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'
Koronavirüs yuva yıktı | 'Onunla ağız ağıza mı geldin?'
Tacizci berat etti, mağdur ailenin önünde davul çalmakla tehdit etti
Tacizci berat etti, mağdur ailenin önünde davul çalmakla tehdit etti
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim