Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar

Su tesisatçısı kendini diş hekimi diye tanıtmış, altlı üstlü oturan komşular disko topu takası yapmış, her hafta bir ile gitmişler. Para yetmeyince eşlerine fuhuş yaptırmışlar, rezaletin bini bir para.. 

10 Ekim 2020 Cumartesi 11:29
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar

Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar



Adana polisi, tam 16 şehirde 6 ay boyunca adım adım izlediği eş değiştirme çetesi üyelerinden bazılarının akıllara durgunluk veren bilgilerini ortaya çıkardı. 16 klasörden oluşan soruşturma dosyasına konu olan 69 kişiden 41 savcılığa gönderilirken, 28 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adana'dan Kars'a, Şırnak'tan Edirne'ye uzanan swinger çetesinin marifetleri hakkında son kararı hakim verecek. İşte o haberin detayları.


Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış, yetmemiş eşleri bir birine düşünmüş. 
Adana  merkezli 16 ilde swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden 28’i serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin şehir şehir gezip parti masraflarını karşılayamayınca eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerden su tesisatçısı M.S.Ş’nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığı, kadınlarla birlikte olduktan sonra para vermeden kaçtığı öne sürüldü.
dana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden tanışan bazı kişilerin swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin şehir şehir gezerek grup halinde birliktelik yaşadıklarını tespit etti. 6 Ekim günü Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de toplam 80 adrese 500 polisle operasyon düzenlendi.

Operasyonda 69 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Şüphelilerden 28'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4’ü kadın 41 kişi ise adliyeye sevk edildi.

SU TESİSATÇISI ‘DİŞ HEKİMİYİM’ DİYEREK ÇİFTLERİ DOLANDIRDI

M.S.Ş. isimli su tesisatçısı olarak çalışan bir kişinin, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp yanında getirdiği kadınla swinger partilerine katıldığı belirlendi. Partilerde farklı çiftlerle birlikte olan M.S.Ş.’nin kadınlara para vermediği ve kocalarına ise, "Sizin eşinizin çantasına bin lira para koydum, söylemedi mi? Ne kadar ayıp” dediği, ayrıca cep telefonu ve bilgisayar alacağını söyleyerek, kadınları kandırdığı belirtildi. M.S.Ş.'nin ifadesinde, "Onlara iyi yaptım” dediği öğrenildi.

DİSKO TOPU İLE PARTİ

Swinger şüphelilerin her hafta cumartesi günü evlerde toplanıp parti yaptığı ve parti sırasında mutlaka ışıkları kapatıp disko topu kullandıkları öğrenildi. Aynı apartmanda altlı üstlü iki komşunun evinde aynı saatlerde yapılan partide, alt kattaki komşunun disko topu bozulunca üst kat komşusundan aldığı ifade edildi.

PARTİ MASRAFLARINA PARALARI YETMEYİNCE EŞLERİNE FUHUŞ YAPTIRDILAR

Bunun yanı sıra iki kardeşin de swinger partilerine katılarak eşlerine 2 bin lira karşılığında fuhuş yaptırdığı öne sürüldü. Şüphelilerden M.B.’den referans almayan hiç kimsenin partiye katılamadığı iddia edildi.

Şüphelilerin, ifadelerinde para aldıklarını kabul etmedikleri, fantezi amaçlı birlikte olduklarını söyledikleri öne sürüldü. Yapılan teknik ve fiziki takipte ise şüphelilerin bu işe fantezi amaçlı başladıkları, ancak haftada bir şehir şehir buluşup parti yapmaya paraları yetmeyince eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırdıkları, parti masraflarını karşılattıkları öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerle birlikte polisin hazırladığı 16 klasörün adliyeye götürülmesi dikkat çekti.

Adana'da swingerci kızlardan cinsel özgürlük savunması
Adana'da swingerci kızlardan cinsel özgürlük savunması
Adana'da swingerci 20 kişiye 48 yıl hapis isteniyor
Adana'da swingerci 20 kişiye 48 yıl hapis isteniyor
Adana'da eş değiştirme: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Adana'da eş değiştirme: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hem sevgilisini pazarlıyor, hem de grup seks yapıyor
Hem sevgilisini pazarlıyor, hem de grup seks yapıyor
İşte 'swinger' villası
İşte 'swinger' villası
'Swinger' partisine 15 tutuklama
'Swinger' partisine 15 tutuklama
Villada 'eş değiştirme' partisine 55 gözaltı
Villada 'eş değiştirme' partisine 55 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Eş Değiştirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı
Çaldığı araçla iki kişinin ölümüne neden oldu
Çaldığı araçla iki kişinin ölümüne neden oldu
Kırıkkale ve İzmir sahte içki faciası | 7 kişi can verdi
Kırıkkale ve İzmir sahte içki faciası | 7 kişi can verdi
Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi
Maçka parkı vahşeti | Şişeli saldırgan özür diledi
Sezay Kocak Özahi cinayeti | Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor
Sezay Kocak Özahi cinayeti | Adli Tıp Kurumu raporu bekleniyor
Kalaslı saldırıya uğrayan Hüseyin Sezer can verdi
Kalaslı saldırıya uğrayan Hüseyin Sezer can verdi
Tacizci sapık, polisi görünce sağır dilsiz numarası yaptı
Tacizci sapık, polisi görünce sağır dilsiz numarası yaptı
Karantinadan kaçtı, göz kliniğinde olay çıkardı 
Karantinadan kaçtı, göz kliniğinde olay çıkardı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim