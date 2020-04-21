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Eş katili af yasası ile çıktı, kızını döve döve öldürdü

Türkiye yeni bir Rahşan Affı'nın sancılarını yaşıyor. Daha önce eşinin boğazını kestiği için tutuklanan adam tahliyesinin ardından 9 yaşındaki kızını hortumla döverek öldürdü

21 Nisan 2020 Salı 23:50
Eş katili af yasası ile çıktı, kızını döve döve öldürdü

Eş katili af yasası ile çıktı, kızını döve döve öldürdü


Tartışmalı infaz yasasının neden olduğu cinayetlere bir yenisi daha eklendi. Bu kez vahşetin adresi Gaziantep. Eşini öldürmekten aldığı cezayı çekerken salıverilen katil Müslüm Aslan 9 yaşındaki kızını vahşice öldürdü.

Gaziantep'te eşi Rukiye Aslan'dan ayrı yaşayan Müslüm Aslan, 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde dövdü. Hastaneye kaldırılan küçük kız 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere habere göre, 1 yıl önce eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren ve tahliyesinin ardından 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve götüren Müslüm Aslan, büyük kızı Ceylan'ı dövdü.

Küçük kızın yere yığılarak hareketsiz kalması üzerine Aslan, 155 ihbar hattını arayarak çocuğunu darp ettiğini söyledi.

Aslan, bu sırada diğer çocukları 7 yaşındaki Yusuf İlker ile 5 yaşındaki Bünyamin'i alarak kendisinden boşanmak için dava açan Rukiye Aslan'ın evine bıraktı.

İhbarın ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırırken kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı.

Hortumla dövülen Ceylan öldü, baba Aslan tutuklandı

Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Aslan'ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek yaktığı belirlendi.

Hortumla yediği dayak sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ceylan ise dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Anne Rukiye Aslan: Ölümden zor kurtuldum

Anne Rukiye Aslan, boşanma davası açtığı eşinden evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim beni daha önce sürekli dövüyordu. Geçen yıl ramazan ayında boğazımı makasla keserek beni darp etti. Ben de çocuklarımı alarak babamın evine geldim. Ölümden zor kurtuldum. Boşanma davası açarak şikayetçi oldum. Polisler, bunun üzerine Müslüm'ü yakalayarak cezaevine koydular. Çıktıktan sonra bana 'barışalım sorunları halledelim' dedi ama kabul etmedim" dedi.

'Kollarından duvara asmış, hortumla döve döve bayıltmış'

Kızının döverek öldürüldüğünü söyleyen Aslan, "Eşim cezaevinden çıktıktan sonra çocukları birkaç günlüğüne görmek için yanına almak istedi. Ben de babaları olduğu için izin verdim. Ama geri göndermesini istediğimde beni hep oyaladı. Çocuklarıma sürekli şiddet uyguluyormuş. Kızımı 'Annen buraya geldi mi yalan söyleme' diyerek dövmüş. Kollarından duvara asmış, sonra hortumla döve döve bayıltmış. Ceylan kanlar içinde kalınca da 2 oğlumu taksiyle bizim evin önüne bırakıp kaçmış. Kızım öldü, yıllardır bana ve çocuklarıma hayatı zindan eden bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

'Sürekli bize balta gösterip kolumuzu keseceğini söylüyordu'
Olay anında evde olan ve ablasının yaşadıklarını anlatan Yusuf İlker Aslan, "Babam ellerimize tahtayla vurdu. Ablamı duvara asarak, hortumla dövdü. 'Anneniz eve geldi mi?' diye sorup ablamı ve beni dövdü. Sonra beni ve kardeşimi alıp, annemin evinin önüne getirdi. Sürekli bize balta gösterip, kolumuzu keseceğini söylüyordu" ifadesini kullandı.


 

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