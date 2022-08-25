Esenler TEM'de feci kaza, 5 vatandaş hayatını kaybetti
Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak tanınmaz hale gelen otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.
OTOMOBİLDE SIKIŞANLARI İTFAİYE ÇIKARDI
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışanları bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobildeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YEMEKTE ÇEKİLEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
Kaza sırasında bariyerlere çarptıktan sonra savrularak ağaca çarpan otomobil tanınmaz hale geldi. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.