Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın
İstanbul Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İBB İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Bina cephe kaplama sistemlerinde son günlerde sık sık yaşanan yangın olayları mercek altına alınırken, son yangının çevresinde bulunan binalarda da yangına neden olan kaplamaların bulunduğu görülüyor.