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Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın

İstanbul Esenyurt'ta bir kültür merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 11:32
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın

Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın


İstanbul Esenyurt'ta Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Geniş bir alandan dumanları ve alevleri görülen yangın çevrede bulunan yüksek katlı binaları da tehdit ediyor.

İBB İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Bina cephe kaplama sistemlerinde son günlerde sık sık yaşanan yangın olayları mercek altına alınırken, son yangının çevresinde bulunan binalarda da yangına neden olan kaplamaların bulunduğu görülüyor.

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EsenyurtKültür MerkeziYangın
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