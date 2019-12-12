Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Esenyurt'ta silahlı çatışma çıktı, 5 yaralı var

Sokak ortasında silaha sarılan iki grup arasında çıkan çatışmaya mahalle bekçileri müdahale etti, çatışmada 5 yaralı var.

12 Aralık 2019 Perşembe 01:14
Esenyurt'ta silahlı çatışma çıktı, 5 yaralı var


Esenyurt'ta silahlı çatışma çıktı, 5 yaralı var


İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden bekçilere saldırı, olaya polis müdahale etti, 5 yaralı var, saldırganlardan biri bacağından vurularak yakalandı.


Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmek için olay yerine gelen bekçiler saldırıya uğradı. Olayda bir 4 kişi darp edilerek yaralanırken, gruplardan bir şüphelinin elindeki tabancayı doldur boşalt yapması üzerine polis, şahsı bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.


Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmaya müdahale etmek için olay yerine gelen bekçiler saldırıya uğradı. Olayda bir 4 kişi darp edilerek yaralandı. Grup içinde yer alan bir şüphelinin elindeki tabancaya mermi sürmesi üzerine polis, şahsı bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1450 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde karşılayan iki grup arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sokak adeta savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine yakın ekipler sevk edildi. Olayda 4 kişi darp edilerek yaralandı.

BEKÇİLER SALDIRIYA UĞRADI


Sokak üzerinde bulunan bekçi ekipleri, hızlı bir şekilde gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada gruplar arasındaki şahıslar bekçilere saldırdı. Bazı şüpheliler kaçarken, bazıları ise bekçileri darp etmek istedi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırmakta güçlük çekti.

SİLAHLI KİŞİYİ POLİS YARALADI

Olayı müdahale sırasında şahıslar bekçilere ve polislere zorluk çıkarttı. Grupları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, önce havaya ateş ederek grupları ayırmak istedi. Bu sırada polise direnen bir kişi elindeki tabancayla doldur boşalt yaptığı sırada, polis ekibi tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın sakinleştirilmesiyle birlikte polis ekipleri, kavgaya karışan ve bekçilere saldıran şahısları gözaltına aldı.

Ispanak zehirlenmesi, 25 kişi hastanelik oldu
Ispanak zehirlenmesi, 25 kişi hastanelik oldu
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu
Şehir magandası Esenyurt'ta genç kızın kabusu oldu
Esenyurt'da kabus sürüyor, 40 binaya giriş bu gece de yasak
Esenyurt'da kabus sürüyor, 40 binaya giriş bu gece de yasak
İkisi öz oğlu 5 kişiyi öldüren katil yakalandı
İkisi öz oğlu 5 kişiyi öldüren katil yakalandı
Esenyurt'ta minibüs kazası, 14 yaralı var
Esenyurt'ta minibüs kazası, 14 yaralı var
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
Esenyurt Belediye Başkanı Altepe'ye silahlı saldırı girişimi
FETÖ'cülükten TRT'den atılan adam, karısını 11'nci kattan aşağı fırlattı
FETÖ'cülükten TRT'den atılan adam, karısını 11'nci kattan aşağı fırlattı
Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar
Esenyurt'ta yeni doğmuş bebeği yola atıp kaçtılar
Son Güncelleme: 12.12.2019 19:36
Anahtar Kelimeler:
EsenyurtSilahlı çatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lüks araçlı kadın sürücü yolu kapattı, vatandaşları çileden çıkardı
Lüks araçlı kadın sürücü yolu kapattı, vatandaşları çileden çıkardı
Sosyal medya tartışması bıçaklı saldırıya döndü
Sosyal medya tartışması bıçaklı saldırıya döndü
Yargıtay'dan iyi halli katiller için önemli karar
Yargıtay'dan iyi halli katiller için önemli karar
Ayşenur'u Güven'i ölüme sürükleyen adam yine tahliye edildi
Ayşenur'u Güven'i ölüme sürükleyen adam yine tahliye edildi
Uyurken modeminizi kapatmayı unutmayın
Uyurken modeminizi kapatmayı unutmayın
Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama
Ankara'da üçkağıtçılar çetesine şok baskın, 9 tutuklama
Ceren'in katili Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı
Ceren'in katili Van Cezaevi'nde intihara kalkıştı
Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!
Şişli'de beton mikseri dehşeti! 1 ölü, 1 yaralı!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim