Eşi ile buluşan eski çalışanına parkta kurşun yağdırdı





Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, otel sahibi M.G. (50), kendisini aldattığını düşündüğü eşi Ümmü G.'yi (48) takip ederek parkta, eski çalışanı Mehmet Y. (28) ile gördü. M.G., çıkan tartışmada eşi Ümmü G. ile Mehmet Y.'yi tabancayla vurdu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken. M.G. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Parkta korku dolu anlara neden olan olay, dün saat 17.00 sıralarında Sevindik Mahallesi, Eskihisar Parkı'nda meydana geldi. Pamukkale ilçesinde otel sahibi olduğu öğrenilen M.G., kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ümmü G.’yi takip etti. M.G., eşi Ümmü G.'yi parkta eski çalışanı Mehmet Y. ile görence yanlarına gitti, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.G., yanında getirdiği tabancayla eşi Ümmü G. ile Mehmet Y.'ye art arda ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlar Ümmü G.'nin karın boşluğuna, Mehmet Y.'nin ise boğazına ve başına isabet etti. M.G. olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ümmü G. ile Mehmet Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ümmü G. ile Mehmet Y. yoğun bakın ünitesinde tedaviye alınırken, M.G. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.