Eşime bakıyorsun dedi dehşet saçtı | Pompalı tüfekle katliam
Gaziantep’te bir kişi, eşine baktığını iddia ettiği kişiye aracın içinde defalarca pompalı tüfekle ateş etti. Yaralının ölmesini bekleyen ve daha sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı
Edinilen bilgilere göre olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.