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Eşime bakıyorsun dedi dehşet saçtı | Pompalı tüfekle katliam

Trafikte bir araç içerisinde eşine baktığını iddia ettiği kişiyi pompalı tüfekle vuran şahıs, yaralının ölmesi için aracın başından ayrılmadı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:21
Eşime bakıyorsun dedi dehşet saçtı | Pompalı tüfekle katliam


Eşime bakıyorsun dedi dehşet saçtı | Pompalı tüfekle katliam


Gaziantep’te bir kişi, eşine baktığını iddia ettiği kişiye aracın içinde defalarca pompalı tüfekle ateş etti. Yaralının ölmesini bekleyen ve daha sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı


Gaziantep’in Ocaklar Mahallesi'ndeki bir caddede, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, eşine baktığı gerekçesiyle başka bir kişiyi otomobilinin içerisinde pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Vurulan kişinin ölmesini bekleyen pompalıyla ateş açan zanlı, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı.

Edinilen bilgilere göre olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişiye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.


 

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