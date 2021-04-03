Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı

Evli bir kadının erkek arkadaşını kocasının yatağında aldatması, işten erken dönen eşinin eve girmesiyle adeta kaosa döndü.

03 Nisan 2021 Cumartesi 11:38
Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı

Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı 

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde evinin yatak odasında başka bir erkekle aşk yaşarken kocası tarafından yakalanan kadın, pencereden atladı.

İstanbul'da edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.15 sularında Arnavutköy'deki, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti.

ODADA YAKALADI, ŞOKA GİRDİ, POLİSİ ARADI

Elde edilen bilgilere göre içeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D. isimli adamı yakaladı. Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi.

İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.

Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı
Aldatılan kadın yol kesti, kocasının yanındaki kadına saldırdı
İki gün önce aldatılan Kardashian'ın kızı oldu
İki gün önce aldatılan Kardashian'ın kızı oldu
Aldatılan kadının intikamı acı oldu; Kocasına hayatının şokunu yaşattı
Aldatılan kadının intikamı acı oldu; Kocasına hayatının şokunu yaşattı
Aldatılan kadının imtikamı pahalı oldu
Aldatılan kadının imtikamı pahalı oldu
Aldatılan kadına bir darbe de mahkemeden...
Aldatılan kadına bir darbe de mahkemeden...
Aldatan eşinin bilgisayarını inceleyince iki adam daha buldu
Aldatan eşinin bilgisayarını inceleyince iki adam daha buldu
Hostes sevgili, aldatılan pilot eşine tazminattan kurtuldu
Hostes sevgili, aldatılan pilot eşine tazminattan kurtuldu
Aldatılan kadından ibretlik intikam
Aldatılan kadından ibretlik intikam
Anahtar Kelimeler:
Evli Kadın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üsküdar'da eğlence partisine baskında şoke eden görüntüler
Üsküdar'da eğlence partisine baskında şoke eden görüntüler
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma
Ceyda Önal cinayeti | Katil kocadan şoke eden savunma
Türkiye'yi ayağa kaldıran bıçaklı saldırıya 'Şaka' savunması
Türkiye'yi ayağa kaldıran bıçaklı saldırıya 'Şaka' savunması
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı
Fazla yolcu dolu minibüs şoförü cecayı duyunca kaçtı
Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş
Kaymakam Yılmaz Kurt'un ölümü | İntihar etmiş
Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest
Çok sayıda otomobil, iş ve evi yakan kundakçı serbest
Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler
Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler
Sezen Ünlü Cinayeti | Şantajla tehditle kaçırılmış
Sezen Ünlü Cinayeti | Şantajla tehditle kaçırılmış
Ceren Damar cinayeti | Katil avukatı, kurbanın annesini şikayet etti
Ceren Damar cinayeti | Katil avukatı, kurbanın annesini şikayet etti
Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı
Şantajla cinsel istismara 13 gözaltı | Genç kızı polis kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim