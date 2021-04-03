Eşini aldatan kadın yasak aşktan kaçarken ayaklarını kırdı

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde evinin yatak odasında başka bir erkekle aşk yaşarken kocası tarafından yakalanan kadın, pencereden atladı.

İstanbul'da edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.15 sularında Arnavutköy'deki, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti.

ODADA YAKALADI, ŞOKA GİRDİ, POLİSİ ARADI

İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Elde edilen bilgilere göre içeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D. isimli adamı yakaladı. Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi.

Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.