Eşini aldatan kadının kocası, yüzleşmede dehşete tanık oldu



Kocasını aldatan kadının yasak aşk yüzleşmesi cinayetle sonuçlandı. Eşini aldatan kadının neden olduğu cinayetin ardından gözaltına alınan Serpil Ç. G. ile Orkun Atalay polis tarafından yakalararak gözaltına alındı. Kanlı yüzleşme sırasında kurulan alkol masasında başlayan tartışma cinayetle sonuçlandığını söyleyen Serpil Ç. G.'nin de hamile olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da, Marmaray Bölge Müdürlüğü Altyapı Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Uğur Günser, Marmaray Bölge Müdürlüğü Altyapı Müdürlüğü’nde elektronik işlerden sorumlu Teknisyen Orkun Atlay (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Atlay ifadesinde, “Eşiyle ilişkimiz vardı. Uğur bunu öğrenince eşiyle birlikte evime geldi. Beni darp etmeye başlayınca dayanamadım, bıçakladım.” dedi. Günser’in eşi Serpil Ç.G. (36) de ifadesinde, “Eşim ilişkimizi öğrendi. Beni yüzleştirmek için Orkun’un evine götürdü. Olay bu sırada gerçekleşti.” dediği belirtildi.

YASAK AŞKI CEP TELEFON MESAJLARINDA GÖRDÜ

Polisin yaptığı araştırmaya göre Uğur Günser, (45) sekreter eşi Serpil Ç.G (36) ile Marmaray Bölge Müdürlüğü’nde çalışıyordu. Orkun Atlay’da (44) aynı işyerinde elektronik teknisyeniydi. Orkun Atlay ve Serpil Ç.G, geçtiğimiz Şubat ayından itibaren ilişki yaşamaya başladı. Uğur Günser, bu ilişkiyi eşinin cep telefonu mesajlarından öğrendi. Günser, ilişkiyi öğrenince Atlay’ı işyerinde tokatladı, eşini de dövdü.



Geçen Pazar günü de Atlay’ın Erenköy Mahallesi Eralp Sokak numara 15/22’de evine eşini yüzleştirmek için götürdü. Saat 22.00 sıralarında Günser ile Atlay arasında evde önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavga sırasında Atlay, masada duran bıçağı alarak Günser’i defalarca bıçakladı. Uğur Günser’in eşi Serpil Ç.G. bıçaklama sırasında Atlay’a elindeki bira şişesini vurarak engel olmaya çalıştı.



BIÇAKLA AĞIR YARALADI POLİSİ ARADI



Atlay, Günser’i bıçakladıktan sonra polisi arayarak olayı bildirdi.



Polis eve gittiğinde, dış kapıda Orkun Atlay’ı elinde bıçakla, kanlar içinde buldu. Polisin elinden bıçağı aldığı Atlay polise, “Onu bıçakladım, ölüyor içeride” dedi. Polis içeri girdiğinde Uğur Günser’i kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekibi eve çağırıldı. Eve gelen sağlık ekibi, göğsünden ve vücudunun değişik yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi bulunan Günser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

3 AYLIK HAMİLE ÇIKTI



Polis, başından ve elinden yaralanan Orkun Atlay’ı ve Günser’in eşi Serpil Ç.G’yi gözaltına aldı. 2 kişi polis merkezine götürülürken, Günser’in cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.



3 aylık hamile olduğu belirtilen Serpil Ç.G, polisteki ifadesinde, “Orkun ile ilişki yaşıyordum. Eşim bunu öğrendi ve beni Orkun’un evine yüzleşme için götürdü. Orkun’a sorular sordu. Birlikte alkol aldığımız masa üzerinde bıçak vardı. Orkun, bu sorulara dayanamayarak Uğur’u defalarca bıçakladı” dediği öne sürüldü.



Orkun Atlay da ifadesinde, “Serpil ile ilişkimiz vardı. Uğur bunu öğrenince Serpil ile birlikte evime geldi. Uğur ve Serpil beni darp etmeye başlayınca buna dayanamadım ve masa üzerindeki bıçakla Uğur’u bıçakladım.” dediği iddia edildi.



Polis yaptığı kamera incelemesinde olaydan önce saat 16.00 sıralarında Uğur Günser ve eşi Serpil Ç.G’nin eve giriş yaptıklarını belirledi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Orkun Altay, tutuklanırken, Serpil Ç.G adli kontrol kararıyla serbest kaldı. KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ