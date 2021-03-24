Eşini öldüren adama adliye önünde destek
Cezaevinden izinli olarak çıkan ve eşini tabancayla öldüren katil zanlısı kocaya arkadaşları adliye önünde "Kralsın, adamsın' diyerek destek verdiler
Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı ise," Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen "dedi.
Antalya'daki olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.
KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI
Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.
Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.
OPERASYONLA YAKALANDI
Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.
ADLİYE GİRİŞİNDE AKILALMAZ DESTEK
Adliye girişinde arkadaşlarının, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın’ demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi.
OLAY ÖNCESİ ANLAR KAMERADA
Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.