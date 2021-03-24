Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eşini öldüren adama adliye önünde destek

Eş katilinin arkadaşları Adliye girişinde , 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı ise," Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen "dedi.

24 Mart 2021 Çarşamba 01:05
Eşini öldüren adama adliye önünde destek

Eşini öldüren adama adliye önünde destek

Cezaevinden izinli olarak çıkan ve eşini tabancayla öldüren katil zanlısı kocaya arkadaşları adliye önünde "Kralsın, adamsın' diyerek destek verdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkararak eşini tabancayla öldüren koca adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde arkadaşları, 'Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey' demesi üzerine katil zanlısı ise," Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen "dedi.

Antalya'daki olay, geçen pazar günü saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı. 

KARISINA KURŞUN YAĞDIRDI

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. 

Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak kaçan Besat D.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Ekipler yaptıkları çalışmalarda kaçan cinayet şüphelisini Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi üzerindeki gizlendiği bir adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Besat D. adliyeye sevk edildi.

ADLİYE GİRİŞİNDE AKILALMAZ DESTEK

Adliye girişinde arkadaşlarının, ‘Adamsın, adam, adamın kralısın’ demesi üzerine katil zanlısı ise, "Bu memlekette kimseyi gezdirmem, rahat ol sen" dedi. 

OLAY ÖNCESİ ANLAR KAMERADA

Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatile geldi, dolandırıldı, evi soyuldu iki yıldır dönemedi
Tatile geldi, dolandırıldı, evi soyuldu iki yıldır dönemedi
Lüks site sakinleri isyan etti | Esir kampında yaşıyoruz
Lüks site sakinleri isyan etti | Esir kampında yaşıyoruz
Kadın öğretmen, kalemi komşusunun yüzüne sapladı
Kadın öğretmen, kalemi komşusunun yüzüne sapladı
Seyyar satıcılar denetim yapan zabıtalara saldırdı
Seyyar satıcılar denetim yapan zabıtalara saldırdı
Otteva Elvira, işkenceci sevgilinin elinden son anda kurtuldu
Otteva Elvira, işkenceci sevgilinin elinden son anda kurtuldu
Makas ata ata can aldı | Trafik magandası dehşet saçtı
Makas ata ata can aldı | Trafik magandası dehşet saçtı
Sahte estetik merkezini polis bastı | Durum vahim
Sahte estetik merkezini polis bastı | Durum vahim
Nişan töreninde maganda dehşeti | 2 kuzen ağır yaralı
Nişan töreninde maganda dehşeti | 2 kuzen ağır yaralı
Magandalar bunu da yaptı | Hayvanat bahçesinden çaldılar, keserek yediler
Magandalar bunu da yaptı | Hayvanat bahçesinden çaldılar, keserek yediler
Sahte İETT amiri ortalığı karıştırdı
Sahte İETT amiri ortalığı karıştırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim