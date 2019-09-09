Eşini öldüren doktor, hakkında çıkan haberlere morali bozulmuş



Canavarca hislerle silaha sarıldı. 2 evladının gözü önünde eşi Avukat Müzeyyen Boylu'yu evinin önünde katletti. Tam 14 kurşun sıktı. Silahı tutan el bir her gün yüzlerce insanın hayatkını emanet ettiği doktor Mesut Issı.. Diyarbakır'da işlenen kadın cinayetinin henüz tek zanlısı. Genç bir kadını hayatının baharında mezara gönderen katilden ilginç savunma. Bugün çıkarıldığı mahkemede katil doktorun hassas ruhu devreye girdi. Hakkında çıkan haberler yüzünden psikolojisinin bozulduğunu söyleyen katil doktor "Bu tür haberler devam ederse ifade vermeyeceğim" diyerek mahkemeye de şantaj yapmayı ihmal etmedi. İşte o haberin detayı:

Diyarbakır'da, boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu iki çocuğunun gözleri önünde 14 kurşunla katleden doktor Mesut Issı yargılandığı duruşmada, "Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" diye konuştu

Diyarbakır'da, avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu, 'Tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan doktor Mesut Issı'nın Diyarbakır 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Sabah saatlerinde yapılan duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Filiz Saraç ve Ankara, Sinop, Kırklareli, Adana, Şırnak, Mersin, Adıyaman, Kocaeli, Aydın, Erzurum, İzmir, Siirt, Trabzon, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Batman, Bursa, Van, Tekirdağ, Edirne, Bingöl, Bursa, Konya ve Antalya barolarından katılım sağlandı.



BAKANLIĞIN MÜDAHALLİĞİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Barolar Birliği, Barolar ve STK'ların müdahillik taleplerini, Müzeyyen Boylu'nun avukatlık mesleği nedeniyle öldürülmediği ve suçtan zarar görme koşulu oluşmadığı gerekçesiyle reddederek, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahillik talebini kabul etti.

'BASINDA ÇIKAN HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZUYOR'

Avukatların savunmasının ardından söz alan sanık Mesut Issı, psikolojik tedavi gördüğünü, tedavisi bittikten sonra savunma yapacağını söyledi. Issı, "Psikolojim bozuk ama tedavim bitince sağlıklı beyan verebileceğim. Basında hakkımda çıkan haberler de psikolojimi bozuyor. Bu haberler devam ettikçe psikolojim düzelmeyecek ve savunma veremeyeceğim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 4 Kasım 2019'da görülmesine karar verdi.