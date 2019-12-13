

Eşini tuzak kurup öldüren katil kocaya iyi halden indirim



Karısına tuzak kurdu, kargocu kılığına girdi kurşun yagdırdı öldürdü. Ali Canıtez adli katil kocadan çocukları da davacı olmadı. Mahkeme ise katile önce müebbet, ardından iyi hal indirimi uyguladı. 16 yıl ceza aldı. İnfaza girerse 9 yıl yatıp çıkacak. Bursa'da, kargo yalanıyla tuzağa düşürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aynur Canıtez’i (46) kurşunlayarak öldüren Ali Canıtez (51), 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası istemiyle yargılandığı davada tahrik ve iyi hal indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, geçtiğimiz ocak ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adına kargo geldiğine dair haber verilen Aynur Canıtez, evinin yakınındaki kargo şubesine gitti. Ancak Aynur Canıtez'e çalışanlar, adına gelen bir kargo olmadığını söyledi. Bu sırada içeri giren boşanma aşamasındaki eşi Ali Canıtez, Aynur Canıtez'i tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan Ali Canıtez, Samsun'da ailesinin evine giderken, uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı.



Bursa’ya getirilen Ali Canıtez, ilk ifadesinde "Yaklaşık bir yıldır ayrı yaşıyoruz. Boşanmak istemedim. Barışmak istedim. O karşı çıktı. Olaydan iki gün önce barışmak için aradım. Bana 'Herkes kendi yoluna gitsin' dedi. Ben de öldürmeye karar verdim. Bu tuzağı planladım" dedi. Canıtez, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan tutuklandı.



TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI



Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ali Canıtez ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasında, 2 yıl öncesine kadar eşi ile aralarında sorun olmadığını öne süren Canıtez, şöyle konuştu:

''Evde yanına sokulduğumda beni istemiyordu. Kendisine dokundurmuyordu. Bir gün iş yerimin muhasebe bürosundan beni çağırdılar. Gittiğimde eşimin açtığı boşanma davasının tebligatını aldım. Daha sonra eşimi görmediğim halde evden bir ay uzaklaştırma cezası aldım. Telefonla görüştüğümde de 'sığınma evindeyim kafamı dinliyorum' dedi. Erkek arkadaşı S.D. ile ev tuttuğunu öğrendim. Mahalle dedikoduyla çalkalanıyordu. Beni tanıyacağı için, masaj salonunda çalışan bir kadına, 'Kargoda emanetin var, gel al' diyerek, arattırdım. Kargo şubesine girince arkasından girdim. Konuşmak istedim. 'Ben yuvamı kurdum, sen de yuvanı kur' deyince kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Samsun’a gittim. Polislere zorluk çıkarmadan silahımla teslim oldum. Pişmanım.”



Son sözünün sorulması üzerine de ''Cezaevinden çıkınca özürlü oğlum Selçuk’a sahip çıkmak istiyorum. Pişmanım” dedi.

Çiftin oğulları M.C. ve S.C. ile kızları Ö.U.'nun babalarından şikayetçi olmadığı davanın sonunda mahkeme, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Ali Canıtez'i, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.