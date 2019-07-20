Eşini ve kayınpederini vurdu; Beylikdüzü'nde cinayet, 2 ölü var



İstanbul Beylikdüzü'nde Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın 5'inci katında iki kişinin öldüğü cinayetin nedeni henüz bilinmiyor. Ağır yaralı 1 kişi ise yoğun bakımda

Aile içindeki tartışma katliama dönüştü. Ali Ekber Ergül adlı kişi, eşi Özlek Ergül ile Kayınpederi Adıgüzel Ergül'ü silahla vurdu. Aynı silahla canına kıyan Ergül'ün cinayeti neden işlediği henüz bilinmiyor.

Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

