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Eşinin boğazını kesen koca müebbet alınca çılgına döndü

Otobüs durağında bekleyen dini nikahlı eşinin boğazını keserek öldüren katile ömür boyu hapis cezası verilince 'Hakime vicdanın rahat mı' diye sordu..

Eşinin boğazını kesen koca müebbet alınca çılgına döndü

Otobüs durağında bekleyen dini nikahlı eşinin boğazını keserek öldüren katile ömür boyu hapis cezası verilince 'Hakime vicdanın rahat mı' diye sordu..

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
Eşinin boğazını kesen koca müebbet alınca çılgına döndü

Eşinin boğazını kesen koca müebbet alınca çılgına döndü


Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2014 yılında otobüs durağında dini nikahlı eşini boğazını keserek öldüren sanığa verilen 25 yıl hapis cezası Yargıtay’ın bozma ilamı sonrası müebbette çevrildi. Sanık Ömer Akdoğan'ın mahkeme başkanına sorduğu, “Vicdanınız rahat mı” sorusuna mahkeme başkanı, “Benim rahat, asıl senin rahat mı” şeklinde cevap verdi.


Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hacıhızır Mahallesi İnönü Caddesi’nde, 20 Nisan 2014 tarihinde akılalmaz bir kadın cinayeti işlendi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Akdoğan (52),otobüs durağında karşılaştığı dini nikahlı eşi Sevgi Zağlı (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Akdoğan, Zağlı’yı boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yerde kalırken, Akdoğan Saraybahçe Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

BIÇAKLANAN KADIN CAN VERDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Zağlı, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akdoğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

2014 yılı Aralık ayında hakim karşısına çıkartılan zanlı “Kasten Adam Öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekalet ücreti nedeniyle mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtiraz sonrası Yargıtay, mahkemenin kararını bozarak yeniden gönderdi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde söz konusu dava yeniden görüldü. Davaya Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak bulunan Sanık Ömer Akdoğan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da davada hazır bulundu.

25 YIL MÜEBBET HAPİSE ÇEVRİLDİ

Yaptığı savunmada 2014 yılından beri tutuklu olduğunu belirten Akdoğan, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmediğini belirtti. Sanık avukatı ise sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme tarafından son sözü sorulan sanık Ömer Akdoğan, takdirin mahkemenin olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aradan sonra kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Sevgi Zağlı’nın öldürülmesine ilişkin olarak sanık hakkında daha önce verilen 25 yıl hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

MAHKEME BAŞKANINA ŞOKE EDEN SORU

Sanık Ömer Akdoğan hakkında mahkeme heyeti herhangi bir indirime gidilmeyeceğini belirtirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın lehine vekalet ücreti talebini reddetti. Sanık Ömer Akdoğan mahkeme başkanına sorduğu “Vicdanınız rahat mı” sorusuna mahkeme başkanı, “Benim rahat, asıl senin rahat mı” diye cevap verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
KocaeliIzmitKarısını öldüren AdamCinayet
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