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Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu

Eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını öğrenen kadın, bu yasak ilişkinin görüntüsünü çekmek isterken tüfekli saldırıya uğradı.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:36
Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu


Eşinin ihanetini belgelemek isterken tüfekle vuruldu bacağından oldu


Boşanma aşamasındaki eşinin ihanetini cep telefonu ile belgelemeye çalışan kadın tüfekli saldırıya uğradı, ayağından oldu. 

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Kentte yaşayan A.Y. adlı kadın, başka bir kadınla ilişki yaşadığını düşündüğü eşinin ayrı yaşadığı evine gidip, cep telefonu kamerasıyla görüntü almak isteyince boşanma davası süren Hüseyin Y. tarafından tüfekle bacağından vuruldu. A.Y.'nin sağ bacağı diz altından kesilirken, Hüseyin Y. hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı


İddiaya göre A.Y., boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y.'nin başka bir kadınla ilişki yaşadığından şüphelendi.

Olay günü, beraberine arkadaşı E.Ö.'yü de alıp, eşinin yaşadığı eve gitti. İçeride bir kadın olduğunu düşünen A.Y., 'ihaneti' delillendirip, boşanma davasına sunabilmek için evin dışında beklemeye başladı.

Bir süre sonra da E.Ö.'nün cep telefonu ile görüntü çekmek için evin ziline bastı. Ancak kapıyı, başka bir kadın yerine, elinde tüfek ile boşanma aşamasındaki eşi açtı. Hüseyin Y., A.Y.'ye bir kez ateş edip, kapıyı kapattı.

Ağır yaralanan A.Y., E.Ö.'nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Aynı anlarda Hüseyin Y., kapıyı bir kez daha açıp, kalabalığın üzerine ateş etti. A.Y.'nin erkek kardeşi Y.B. vurularak, hafif şekilde yaralandı.

Hastanede kaldırılan A.Y.'nin sağ bacağı diz altından kesildi. Polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Y. ise tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Hüseyin Y. hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'yaralama' ve '5 ayrı basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Olay yerinde 2 adet av tüfeği boş kartuşu bulunduğu kaydedilen iddianamede, Hüseyin Y.'nin suçlamayı kabul etmediği belirtildi. Hüseyin Y.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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IhanetEşini Aldatan
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