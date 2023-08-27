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Eşiyle ilişkisi olan kadına gece yarısı saldırdı

İddiaya göre eşiyli ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadına gece yarısı motosikletle yolda giderken, eşiyle ilişkisi olduğu için kendisine saldıran kadınla kavgaya tutuştu.

27 Ağustos 2023 Pazar 21:27
Eşiyle ilişkisi olan kadına gece yarısı saldırdı

Eşiyle ilişkisi olan kadına gece yarısı saldırdı

Kadınlar arasında gece yarısı yol ortasında başlayan kavgayı sürücüler güçlükle önledi. Düzce'de Yeliz M. motosikletiyle, eşiyle ilişkisini olduğunu iddia edip kendisini durdurmaya çalışan Özlem T.’ye çarptı. Olayın ardından Özlem T., Yeliz M.'yi darbederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kalıcı Konutlar mevkisinde meydana geldi. Özlem T. otomobiliyle seyir halindeyken, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği Yeliz M.’yi motosikletle giderken gördü. Motosikleti geçip otomobilinden inen Özlem T., yolun ortasına çıkıp Yeliz M.’yi durdurmak istedi. Ancak Yeliz M., durmayıp motosikletle Özlem T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kadın yere düştü. Özlem T. ayağa kalkıp, yerde yatan Yeliz M.'nin başını asfalt zemine vurarak tekme ve yumruklar atıp darbetti.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri, durup, iki kadını ayırdı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
Saldırı
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