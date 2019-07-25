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Eski koca dehşeti | Evinin önünde ölüm tuzağı kurmuş

Boşandığı eşinin evi önünde pusuya yatan Şehmuz Ersait adlı katil zanlısı çalışmak için yola çıkan Nuray Anar'ı vahşice katletti. Ersait aynı silahla canına kıydı.

Eski koca dehşeti | Evinin önünde ölüm tuzağı kurmuş

Boşandığı eşinin evi önünde pusuya yatan Şehmuz Ersait adlı katil zanlısı çalışmak için yola çıkan Nuray Anar'ı vahşice katletti. Ersait aynı silahla canına kıydı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:04
Eski koca dehşeti | Evinin önünde ölüm tuzağı kurmuş

Eski koca dehşeti | Evinin önünde ölüm tuzağı kurmuş


Kadınlara yönelik vahşi saldırılara bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’nin Derince ilçesinde boşandığı eşi tarafından iddiaya göre bir yıldır tehdit edilen Nuray Anar, bu sabah işe gitmek için evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Eski eşi Şehmuz Ersait'in kurşun yağdırdığı kadın olay yerinde can verdi. Ersait daha sonra kendini vurdu.


Kocaeli’nin Derince ilçesinde boşandığı eşini işe giderken evinin önünde vurarak öldüren şahıs, daha sonra intihar etti.

Korkunç olay, sabah 07.00 sıralarında Kocaeli’nin Derince ilçesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, Şehmuz Ersait, sabah saatlerinde boşandığı eski eşi Nuray Anar’ın evinin önüne geldi. Ersait, işe gitmek için evde çıkan Nuray Anar’ı görünce silahına sarılarak 5-6 el ateş etti.

Nuray Anar'ın kanlar içinde yerde kaldığını gören Ersait, daha sonra silahı kendisine doğrultarak intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Anar ve Ersait’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sırasında evde olduklarını ve silah sesine dışarı çıktıklarını söyleyen komşuları ise çiftin bir yıl önce boşandığını ve Ersait'in sürekli evin önüne gelerek Anar'ı tehdit ettiğini söylediler.
 

Anahtar Kelimeler:
Eski KocaDerinceKocaeli
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