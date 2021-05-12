Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eski sevgili fotoğraflarını saklayanlar aman dikkat

Eski kız arkadaşının fotoğrafını saklayan evli bir kişinin davranışı Yüksek Mahkeme tarafından 'Ağır Kusur' olarak görüldü. 

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:16
Eski sevgili fotoğraflarını saklayanlar aman dikkat

Eski sevgili fotoğraflarını saklayanlar aman dikkat


Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eski kız arkadaşının resimlerini, aracının bagajında saklamayı güven sarsıcı davranış kabul etti. Yüksek Mahkeme, ‘ağır kusur’ değerlendirdiği eski kız arkadaşının fotoğrafını saklayan kocanın, kadına tazminat ödemesi gerektiğini hükmetti


Şiddetli geçimsizlik yaşayan genç çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne karşılıklı dava açtı. Her iki davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına hükmeden mahkeme; kadın lehine tedbir ve yoksulluk nafakası ile tarafların maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

ESKİ FOTOĞRAF "AĞIR KUSUR" SAYILDI

Karar davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin boşanma davasının kabulü, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafaka miktarı yönünden temyiz edilince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Daire; davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının fotoğraflarını arabasının bagajında saklamasının ağır kusur olduğu gerekçesiyle kararı bozdu.

"ERKEK DAHA AĞIR KUSURLU"

Kararda; fotoğraf saklamayı güven sarsıcı davranışı olarak kabul edildiği, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davacı-karşı davalı kadına göre, davalı-karşı davacı erkek daha ağır kusurlu olduğuna hükmetti.

"TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR"

Kararda; “Davacı-karşı davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesi ile buna bağlı olarak davalı-karşı davacı kadının tazminat taleplerinin reddi doğru görülmemiştir” denilerek mahkemenin kusur yönüyle hükmünün bozulduğu belirtildi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR OLDU

Bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin ise onanmasına karar verildi. Davalı-karşı davacı erkek tarafından süresi içerisinde karar düzeltme talebinde bulundu. Dosyanın yeniden değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

YARGITAY, VERİLEN KARARI BOZDU

Eski kız arkadaşının fotoğrafının saklanmasının güven sarsıcı davranış olduğuna dikkat çekilen kararda; “Toplanan delilerle davalı-karşı davacı erkeğin, eski kız arkadaşının resimlerini arabasının bagajında sakladığı ve bu şekilde güven sarsıcı davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla davalı-karşı davacı erkeğin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin onama bozma ilamının bozmaya yönelik 2. bendinin kaldırılarak açıklanan şekilde değişik gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir” denildi.

Çumra'da yasak aşk cinayeti, şantajcı sevgilisini tuvalette öldürdü
Çumra'da yasak aşk cinayeti, şantajcı sevgilisini tuvalette öldürdü
Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Torbalı canavarının suç dosyası kabarık çıktı, 2 bin lira için iki cinayet
Torbalı canavarının suç dosyası kabarık çıktı, 2 bin lira için iki cinayet
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya tahrik indirimi geldi
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya tahrik indirimi geldi
Halime Şenal Cinayeti, 25 kez bıçakladı 'meşru müdafa yaptım' dedi 
Halime Şenal Cinayeti, 25 kez bıçakladı 'meşru müdafa yaptım' dedi 
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
Son Güncelleme: 12.05.2021 10:17
Anahtar Kelimeler:
Eski SevgiliEski Sevgili Fotoğrafı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı, tutuklandı
Kaza yapan kuryenin telefonunu çaldı, tutuklandı
Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış
Öğretmen silah üreticisi çıktı | Koronavirüs onlara yaramış
Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı
Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı
Pınar Kaban Cinayeti | Pompalı tüfekli maganda öldürdü
Pınar Kaban Cinayeti | Pompalı tüfekli maganda öldürdü
Karantina yurdundan kaçarken 6'ncı kattan düşerek öldü
Karantina yurdundan kaçarken 6'ncı kattan düşerek öldü
Kayınpederini bıçaklayan gelin için 15 yıl hapis istendi
Kayınpederini bıçaklayan gelin için 15 yıl hapis istendi
Sahte ameliyat görüntüsüyle insan kaçakçılığı
Sahte ameliyat görüntüsüyle insan kaçakçılığı
Sahte BM Savcısı yakalandı | Sahtecilikte akıllara zarar ünvan
Sahte BM Savcısı yakalandı | Sahtecilikte akıllara zarar ünvan
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi
Ahlaksız turist Antalya'da baş belası kesildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim