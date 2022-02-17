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Eskişehir'de taciz skandalı | Milli Eğitim müdürü görevden alındı

Eskişehir'de 10 kız öğrenciye cinsel taciz nedeniyle yargılanırken iki ayrı okula müdür olarak adeta terfi ettirilen Mustafa Kartaler'i İl Milli Eğitim Müdürü mü korudu?

17 Şubat 2022 Perşembe 15:44
Eskişehir'de taciz skandalı | Milli Eğitim müdürü görevden alındı

Eskişehir'de taciz skandalı | Milli Eğitim müdürü görevden alındı


Tacizci okul müdürünü görevden alması gerekirken, aynı anda iki okula müdür yaptığı ortaya çıkan Eskişehir Milli il Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, bakanlık tarafından görevden alındı. Cırıt'ın yerine İstanbul Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman atandı.

Eskişehir günlerdir tacizci müdür haberiyle çalkalanıyor. 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in tutuklanmasının ardından bakanlık kararıyla görevinden alındı. Taciz iddialarını araştırmak yerine Mustafa Kartaler adlı kişiyi ikinci bir okula daha müdür olarak atanan İl Milli Eğitim Müdürü hakkında Ankara'dan gelen müfettişlerin soruşturması sürüyor

Eskişehir'de 10 kız öğrenciye cinsel taciz nedeniyle bir okul müdürünün tutuklanması sonrasında yeni gelişme yaşandı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürerken Milli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt’ı görevden aldı.

Cırıt’ın yerine ise İstanbul Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman’ın atandığı belirtildi.

Eskişehir'de Alpu Ortaokulu’nun yanı sıra Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü olan Mustafa Kartaler, 10 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla önceki gün tutuklanmıştı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Eskişehir Valiliği’nin talebi üzerine ortaokul müdürü Mustafa Kartaler’in kötü siciline rağmen 2 okula birden müdür olarak atanmasına ilişkin Milli Eğiti Bakanlığı’nca da soruşturma başlatıldı.

Okul müdürü Kartaler’in görevden uzaklaştırma ile sonrasında iki okula birden müdür olarak atanmasıyla ilgili tüm sürecin, görevlendirilen bakanlık müfettişlerince incelemeye alındığı kaydedildi.

KAYMAKAM 'TEHLİKE ARZ EDİYOR' DİYE UYARMIŞ

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun da okul müdürü Mustafa Kartaler hakkında Eskişehir Valiliği’ne 2 Şubat'ta ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı.

İdari soruşturma raporunda; Mustafa Kartaler'in, kız öğrencilerin özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı iddiasıyla 1/30 oranında aylıktan kesme ve 'kara gözlüm', 'aşkım' diyerek bazı kız öğrencilere de hoşlanmayacakları şekilde hitap ettiği iddialarıyla ilgili kınama cezası talep edildiği bilgisi yer aldı.

İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in de aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

DİSİPLİN GEÇMİŞİ KABARIK

Öte yandan cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler'in, 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan iki kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıkmıştı.

Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenilmişti.

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Son Güncelleme: 17.02.2022 16:07
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MEBEskişehirTacizTacizci Okul Müdürü
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