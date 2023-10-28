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Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu

Arkadaşının yanında misafir olarak kalan 26 yaşındaki Eslem Zehra Kızıltuna'nın elektrik prizi kablosuyla asılı bulunan cansız bedeni ailesine teslim edildi.

28 Ekim 2023 Cumartesi 18:51
Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu






Eslem Zehra Cinayeti | Kabloya asılı halde bulundu

Antalya'da şüpheli kadın ölümünü şüpheli bulunan Eslem Zehra için Savcılık soruşturma başlattı, Arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunan Eslem Zehra Kızıltuna'nın cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde Eslem Zehra Kızıltuna (26) misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulundu. Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kemer'de yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, dün gece saatlerinde Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti. Misafir olarak kalan Kızıltuna, 2 arkadaşıyla evde geceyi geçirdi.


Saat 08.30 sıralarında polisi arayan M.A.A., uyandığında evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla asılı bulduğu ihbarında bulundu.


Bunun üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.


SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcı ve jandarma incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 28.10.2023 23:58
Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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