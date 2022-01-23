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Esmanur Çakmak Cinayeti | Annesi suçunu itiraf etti

Ailesi ile birlikte kaldığı evde boynundan ipe asılmış olarak bulunan Esmanur Çakmak'ın katil zanlısı annesi çıktı.

23 Ocak 2022 Pazar 23:21
Esmanur Çakmak Cinayeti | Annesi suçunu itiraf etti

Esmanur Çakmak Cinayeti | Annesi suçunu itiraf etti



Ankara Mamak'ta liseli Esmanur Çatak'ın katil zanlısı annesi çıktı. Anne Hamide Çatak, kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra da evde iple astığını itiraf etti. Daha önce gözaltına alınan baba ise serbest bırakıldı.

Ankara'da, ailesinin kendisini iple asarak yaşamına son verdiğini belirttiği lise öğrencisi Esmanur Çakmak'ı, annesi Hamide Çakmak'ın boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden anne Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi. Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.

SORGU SIRASINDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çiftin emniyetteki ifadesinde Esmanur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Baba Y.Ç. ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi.

ANNE TUTUKLANDI 

Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı. Esmanur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.

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